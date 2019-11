Sono previsti lunedì mattina, 18 novembre, i lavori per la rimozione della frana che venerdì scorso ha fatto scivolare a valle la strada che raggiunge la località di Cabafeno, nella frazione Cadelfoglia di Val Brembilla.

“Grazie all’Ufficio Territoriale regionale, ai tecnici comunali e al vicesindaco Giovan Battista Carminati che hanno lavorato in queste ore per organizzare i lavori di somma urgenza richiesti dalla situazione difficile – si legge sulla pagina Facebook del Comune -. Speriamo ora nella clemenza del tempo per dare avvio alle operazioni”.

Dopo il crollo cinque famiglie erano rimaste isolate. Le operazione (meteo permettendo) dureranno all’incirca un mese e mezzo, mentre la sistemazione della strada costerà 120 mila euro.