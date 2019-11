“Treviglio on ice”, in piazza Setti sarà allestita la pista di pattinaggio

Pista pattinaggio Treviglio Treviglio è pronta per celebrare l’arrivo del Natale e del nuovo anno nel migliore dei modi.

Come annunciato dal primo cittadino Juri Imeri il progetto “Treviglio On Ice” sta per entrare nel vivo e la sorpresa più grande di quest’anno è la realizzazione della pista di pattinaggio. Già in programma per l’anno scorso ma non concretizzatasi, in quest’inverno sarà presente in Piazza Setti a partire da domenica 23 novembre.

Un momento amarcord per la città di Treviglio visto che, molti anni fa, era presente una pista di pattinaggio ma in un altro luogo, in Piazza Garibaldi. Treviglio avrà quindi la sua pista, proprio come Bergamo, in cui, da cinque anni, è presente una struttura simile, in Piazza della Libertà. Nella giornata di domenica 23 novembre, per inaugurare la pista, ci sarà uno spettacolo sul ghiaccio con il team di pattinaggio “Shining Blades” e, in seguito, vi sarà l’accensione delle luci di Natale.

Per coloro che amano pattinare la pista sarà aperta 7 giorni su 7, da lunedì alla domenica, in orari diversi, dal mattino alla sera. Questo progetto fa parte del programma “Treviglio On Ice” in cui si celebreranno anche Santa Lucia, Babbo Natale e in cui ci sarà una festa, inoltre, per l’arrivo del nuovo anno.