Tre film, tre storie fra amore e lacrime per gli amici quattrozampe

Sono una ragazza appassionata di film e serie tv. Da piccola amavo le storie d’amore; poi crescendo i miei gusti sono cambiati e ho iniziato ad apprezzare i thriller psicologici. In questo salto tra due mondi opposti, ho assaggiato molti generi cinematografici, ma ci sono film che, ancora oggi, non riesco ad affrontare: i film con protagonisti gli animali.

Voi direte: ma come fa un’amante degli animali come te a non riuscire a guardare i film dove i protagonisti sono proprio i nostri amici a quattro zampe?

Beh, la risposta è semplice: la mia sensibilità estrema mi impedisce di farlo. Mi immedesimo talmente tanto nel film che non faccio altro che piangere e piangere. Perché, ammettiamolo… in questi tipi di film, al cane (parlo di cane perché la maggior parte dei film ha loro come protagonisti ) succede sempre qualcosa di brutto: un rapimento, un incidente e nel peggiore dei casi la morte; e lì mi si spezza il cuore in mille pezzi perché il mio cervello bacato pensa al momento in cui io stessa dovrò affrontare la morte del mio cane e via di lacrime…

Ma bisogna comunque ammettere, che ci sono film sugli animali che vanno assolutamente visti. Film che mettono in luce come il rapporto tra l’uomo e l’animale possa essere forte e indissolubile, indipendentemente dalle evidenti incongruenze comunicative. Gli animali comunicano con gli occhi, ma si sa che gli occhi dicono molto di più delle parole.

Per gli amanti dei cani vi consiglio la visione di “Io e Marley”. Film che ritrova come protagonisti John (Owen Wilson), la moglie Jennifer (Jennifer Aniston) e il loro disperato cane Marley.

Il cane arriva nelle loro vite dopo che Jennifer inizia a parlare di figli al marito; lui spaventato, decide di provare a regalarle un cucciolo di Labrador Retriver. Il cane si rivela essere molto vivace ed inutile dirvi che i disastri che crea, portano i protagonisti a trovarsi in molteplici situazioni esilaranti. Oltre al lato comico, nel film ritroviamo anche un lato emotivo e sensibile che si esprime nel rapporto tra Marley e John. Per quest’ultimo il cane assume un ruolo fondamentale nonostante i vari disastri che combina ogni giorno. Non vi svelo il finale e ve lo lascio scoprire in autonomia. Unico consiglio: munitevi di fazzoletti.

Altro film che vi consiglio assolutamente di vedere si intitola: “Come l’acqua per gli elefanti” . Qui ritroviamo lo splendido Robert Pattinson nei panni di Jacob Jankowski, e Renee Witherspoon nei panni della splendida Marlena Rosembluth. Jacob, studioso di veterinaria, in seguito alla notizia della morte dei genitori, decide di partire per capire cosa fare della propria vita. Per puro caso,o per fortuna, sale su un treno che si scopre essere il convoglio che trasporta il Benzini Brothers Circus. Quel fatale viaggio in treno lo porterà all’incontro con la splendida Marlena, principale attrazione nel circo. Il loro rapporto si solidifica quando, August (Christoph Waltz), il direttore del circo, decide di aggiungere al suo gruppo circense una splendida elefantessa che verrà chiamata Rosie. In questo film traspare come la crudeltà umana spinga l’uomo a usare violenza nei confronti degli animali, a volte con spregevoli e schifosi scopi di lucro. Saranno poi Jacob e Marlena a trarre in salvo Rosie, riuscendo a sottrarla alle grinfie del crudele e malvagio direttore. I colpi di scena non mancano; un film che vi farà innamorare e commuovere.

Per concludere, non posso far altro che consigliarvi un classico; se siete amanti della Disney non potete non aver visto “Spirit cavallo selvaggio”. Una storia meravigliosa che parla di amicizia, amore, lealtà, fedeltà, ma soprattutto di libertà. Film che parla di questo meraviglioso stallone che vive allo stato brado nella sterminata frontiera americana. In questo cartone animato vedremo e potremo davvero percepire il senso di libertà provato dal cavallo una volta che riesce a scappare dagli uomini che lo avevano catturato. Film che potrebbe distruggere il cuore agli iper sensibili. Se siete nati negli anni Novanta e non lo avete ancora visto, vi invito (obbligo) assolutamente a rimediare.

L’articolo di oggi è stato un po’ diverso. Ho voluto darvi qualche spunto cinematografico per portarvi a riflettere su alcune tematiche ad oggi importanti ma ancora sottovalutate: Cani maltrattati, animali chiusi in gabbie e privati della possibilità di vivere in un luogo adatto alla loro salute e serenità. Ci sono ancora molte barriere che bisogna imparare ad abbattere. Ancora troppa gente che considera gli animali come semplici “animali” e non come esseri dotati di anima, cuore e sentimenti. La realtà circense è ancora fin troppo presente ai giorni nostri. Animali che vengono costretti a stare su due zampe o a fare numeri improponibili solo per far divertire il pubblico; ma approfondirò questo tema in uno dei miei prossimi articoli.

Vi chiedo solo di iniziare a riflettere: cosa pensate, che far crescere un animale in gabbia non gli causi dolore? Bisogna imparare a modificare i propri punti di vista altrimenti non andremo mai avanti ma continueremo a fare passi indietro.

Amate gli animali così come loro amano noi, incondizionatamente.