Si premiano le imprese che promuovono la salute sui luoghi di lavoro

È in programma martedì 26 novembre a Treviglio, nella sede della BCC con inizio alle 15, la premiazione delle aziende che partecipano al programma WHP (Workplace Health Promotion, luoghi di lavoro che promuovono la salute). Il programma WHP – coordinato dall’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo in collaborazione con Confindustria Bergamo – coinvolge 152 luoghi di lavoro per circa 40.000 lavoratori ed è giunto all’ottavo anno di vita.

“Per mantenere alta la motivazione allo sviluppo e al mantenimento nei luoghi di lavoro del programma WHP, la strategia di ATS Bergamo è quella di proporre ogni anno, oltre alle buone pratiche previste dal programma, una campagna che riguarda un tema specifico – spiega il direttore sanitario di ATS Bergamo Carlo Alberto Tersalvi – Per il 2020, oltre a riproporre la partecipazione all’evento ‘MOOVIN Bergamo’ che lo scorso anno ha visto l’adesione di numerose aziende, ATS intende promuovere una campagna di dimostrata efficacia sul tema della prima infanzia. Si tratta del programma del Ministero della Salute denominato Genitori Più che verte su otto punti fondamentali per la salute dei bimbi nei primi 1.000 giorni di vita”.

“Il coinvolgimento dei luoghi di lavoro su queste tematiche è fondamentale – aggiunge Luca Dubbini, delegato Whp per i Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo – L’obiettivo è aumentare la consapevolezza sull’importanza dei primi 1.000 giorni di vita raggiungendo più famiglie possibili e il progetto WHP, per i numeri che riesce a mettere in campo, è uno dei passaggi fondamentali per coinvolgere la comunità bergamasca. Dal 2011 ad oggi sono stati conseguiti significativi traguardi, grazie anche al network di aziende creatosi. E il programma diventa per Confindustria Bergamo sempre più importante in quanto parte qualificata dell’impegno verso la Responsabilità sociale, tema che vede i Giovani in prima fila e coordinatori delle molte iniziative messe in atto, come l’azione di alfabetizzazione verso le PMI in collaborazione con Fondazione Sodalitas, focalizzata nel 2019 sul rapporto tra la responsabilità sociale e la reputazione dell’impresa nei confronti degli stakeholders interni ed esterni”.

“A proposito di coinvolgimento delle aziende, ATS Bergamo nel 2019 ha proposto la sperimentazione di un nuovo modello di promozione della salute per le microimprese denominato ‘WHP Microimpresa’. La sperimentazione è stata accolta con entusiasmo da otto realtà e l’esito è stato molto positivo. Contiamo di proseguire sulla strada intrapresa”, conclude Roberto Moretti del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS.