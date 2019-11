Ruota panoramica, come sarà: “24 cabine, 144 passeggeri e tremila luci led”

Con i suoi 32 metri di altezza è considerata “la ruota itinerante più alta d’Europa”. Viene presentata così la ruota panoramica arrivata lunedì mattina nel centro di Bergamo, in piazza Matteotti, dove fin dopo l’epifania accompagnerà il Natale dei cittadini bergamaschi. In viaggio dalla Toscana, è arrivata in città a bordo dei camion del Gruppo Moruzzi, specializzato in attrazioni e divertimenti per parchi.

“La giostra è munita di 24 cabine che possono ospitare un totale di 144 passeggeri – spiega Luca Moruzzi dell’omonimo gruppo -. Una delle cabine è adatta alle persone diversamente abili, mentre un’altra cabina è ‘VIP'” prenotabile per eventi e destinata a chi vuol godersi qualche corsa in esclusiva. “La ruota è di colore bianco – prosegue Moruzzi – ma ha una illuminazione di tremila punti luce a led rossi”, con sistema computerizzato programmabile a piacere del pubblico.

I camion del Gruppo Moruzzi arrivati in centro a Bergamo

Altri dettagli sulla ruota, realizzata dall’azienda Technical Park di Rovigo, saranno svelati mercoledì in una conferenza stampa organizzata dal Comune, ma qualche indiscrezione filtra già anche sui prezzi: sette euro per gli adulti e cinque per i bambini, con pacchetti promozionali per le famiglie e disponibili nei negozi del centro che aderiranno all’iniziativa.

Salvo imprevisti la ruota sarà pronta entro sabato 23 novembre con orario continuato dalle 10 alle 23.45. È prevista grande inaugurazione insieme alle luminarie domenica 24.

Per consentire i lavori di installazione, sono state previste alcune modifiche alla viabilità che il Comune di Bergamo ha pubblicato sulla propria pagina Facebook.