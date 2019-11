Pronti? Via! Partiti i lavori per la ruota panoramica in centro città

Pronrti? Via! Iniziati i lavori per l’allestimento della ruota panoramica che rallegrerà il Natale dei cittadini di Bergamo (e dei turisti) in questa fine 2019 e nell’inizio del 2020. La ruota sarà probabilmente pronta entro sabato 23 novembre e si annuncia una grande inaugurazione insieme alle luminarie domenica 24.

Sarà alta 32 metri e funzionerà anche la sera fino all’Epifania. Grande attesa a Bergamo per l’arrivo della ruota panoramica che accompagnerà il Natale in centro città, insieme alle luci e alle tradizionali casette. Arrivata nella mattinata di lunedì 18 novembre da Firenze, sarà posizionata davanti al palazzo del Comune, tra il Sentierone e le vie dello shopping.

Per consentire i lavori di installazione, sono state previste alcune modifiche alla viabilità che il Comune di Bergamo ha pubblicato sulla propria pagina Facebook.