Dopo una domenica decisamente da dimenticare, tra temporali di novembre, spruzzate di neve e vento forte, vediamo insieme a Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo come inizierà la settimana a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Una nuova perturbazione di origine atlantica presente sulle Baleari, si muoverà rapidamente verso nordest, determinando un nuovo peggioramento sulla Lombardia.

ATTENZIONE 1: numerosi alvei fluviali sono a livelli di attenzione o pericolo! Prestare la massima attenzione e affrontare eventuali situazioni critiche ponderando attentamente il possibile pericolo.

ATTENZIONE 2: le continue nevicate sulle zone montuose, spesso accompagnate da fasi piovose e senza le necessarie pause di assestamento del manto nevoso, rendono elevato il pericolo di slavine o valanghe, anche ad alta quota.

Lunedì 18 novembre 2019

Tempo Previsto: Nella notte e al primo mattino cielo coperto con precipitazioni sparse dalla media pianura alle Alpi, nevose oltre i 700/900 metri, ma con accumuli poco significativi. Altrove irregolarmente molto nuvoloso. In giornata tempo in prevalenza asciutto e molto nuvoloso, ma dal pomeriggio graduale ingresso di precipitazioni diffuse a iniziare dai settori meridionali, in estensione dalla sera a tutta la regione con fenomeni moderati o forti su Oltrepò; quota neve oltre i 1000/1200 metri, con locali sconfinamenti a quote inferiori su Oltrepò.

Temperature: minime stazionarie: +4/6 °C; massime stazionarie: +8/11 °C.

Martedì 19 novembre 2019

Tempo Previsto: Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, in attenuazione solo dalla serata a partire dai settori orientali; i fenomeni saranno più intensi sul settore occidentale e zona prealpina/pedemontana; quota neve in progressivo rialzo da 1000/1200 metri fino a 1500/1700 in serata, salvo locali sconfinamenti a quote più basse nelle zone più riparate dal richiamo mite meridionale.

Temperature: minime in lieve rialzo: +6/8 °C; massime stazionarie: +8/11 °C.

Mercoledì 20 novembre 2019

Tempo Previsto: Miglioramento fin dal mattino con schiarite via via più ampie nel corso della giornata. Foschie in Pianura Padana.

Temperature: minime stazionarie: +6/8 °C; massime in lieve aumento: +11/14 °C.