ISU Grand Prix, settimo posto per Ghilardi e Ambrosini nella Rostelecom Cup

Prestazione convincente per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini nella Rostelecom Cup, quinta tappa dell’ISU Grand Prix.

Ottavi all’esordio nel circuito internazionale, la 20enne di Pedrengo e il 26enne di Asiago si sono migliorati ulteriormente terminando in settima posizione la prova vinta da Aleksandra Boikova e Dmitrii Kozlovskii.

Nonostante alcune sbavature e una caduta nello short program, la coppia di stanza all‘IceLab di Bergamo si è superata nel libero completando al meglio elementi il triplo rittberger, il triplo lutz lanciato e i sollevamenti e totalizzando così 162.76 punti, a meno di una lunghezza dal record personale.

“Siamo felici, ci siamo riscattati dopo un corto in cui speravamo di fare meglio – hanno dichiarato il duo allenato da Rosanna Murante e Franca Bianconi-. Certamente qualcosa da migliorare c’è sempre ma siamo soddisfatti di aver pattinato bene portando a casa un bel programma in un’arena così importante e con così tanta tensione. I primi due elementi fatti correttamente ci hanno messo la strada un po’ in discesa…”.

Foto Federazione Italiana Sport del Ghiaccio