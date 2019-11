Indebitati ma solvibili, bergamaschi 38esimi in Italia, tra gli ultimi in Lombardia

L’ennesima fotografia dell’affidabilità finanziaria degli italiani la scatta il quotidiano economico Il Sole 24 Ore che misura il rapporto tra reddito e rate, nella solvibilità dei debiti. In una classifica che comprende 107 province del Bel Paese, Bergamo si posiziona al 38° posto, ma negli ultimi posti tra le province lombarde.

Milano è all’ottavo posto, Cremona al 12°, Monza e Brianza al 17°, Lodi al 20°, Pavia al 23°, Lecco al 32° e Mantova al 33°. Quindi Bergamo al 38° posto davanti a Brescia al 49°, Como al 51° e Sondrio all’83° posto.

Vivono invece a Trieste le persone indebitate più solvibili, quelle cioè che rischiano meno di cadere nel default finanziario vivono Trieste (prima città in classifica). Trieste è seguita da Aosta, Parma, La Spezia e Genova. La capacità di rimborso è bassa a Crotone, Barletta e Agrigento.

Sono queste le province italiane che si posizionano agli estremi della classifica elaborata dal Sole 24 Ore che cerca di misurare il rischio di sofferenza finanziaria nei territori.

Come tutti gli indici elaborati finora, che verranno utilizzati a fine anno nella storica indagine sulla Qualità della vita 2019 , i valori medi raccontano trend generali, ma sono incapaci di restituire con precisione la varietà delle singole situazioni economiche. La graduatoria finale ha l’obiettivo di accendere un campanello di allarme sulla capacità reddituale e la stabilità finanziaria della popolazione residente in un determinato territorio. A permettere questa analisi sono i dati puntuali sui crediti attivati dagli italiani messi a disposizione da Crif, società globale di Bologna che monitora la quasi totalità dei debiti in carico agli italiani.

Foto di Diane Helentjaris per Unsplash