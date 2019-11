In vendita in un piazzale, ma non assicurate: San Paolo d’Argon, sequestrate 14 auto

Vendevano auto in un parcheggio di San Paolo d’Argon, ma i veicoli non erano assicurati. Per questo motivo nella mattinata di lunedì 18 novembre la polizia stradale, in collaborazione con la polizia locale dei Colli, ha sequestrato 14 auto.

Gli agenti hanno verificato che i veicoli erano stati lasciati parcheggiati in “esposizione”, ma erano privi della copertura assicurativa, nonostante fossero in sosta in un parcheggio pubblico comunale. A seguito della verifica i quattordici veicoli in sosta sono stati sequestrati. Tra questi uno risultava essere radiato dalla circolazione perché cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico; due non erano in regola con la revisione.

Sulla gestione della rivendita di auto sono in corso accertamenti per verificare la regolarità dell’impresa che vanta due sedi legali a Cremona e Varese.