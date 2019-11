Il lato oscuro degli Airpods

Vengono fatte numerose manifestazioni a favore dell’ambiente che mirano a riempire le strade delle città che ne aderiscono piene di manifestanti. Ognuna di queste iniziative porta con sè

numerose novità: ragazzi che portano posaceneri per non gettare a terra le sigarette, ragazzi che portano sacchi della spazzatura, o ancora, ragazzi che decidono di non usare carta per i manifesti arrivando a scriversi il messaggio che vogliono comunicare direttamente sulla pelle; molta più gente usa borracce o termos al posto delle bottigliette di plastica , ma sempre più persone, appese alle orecchie, indossano le AirPods.

Le Aipods sono le auricolari wireless firmate Apple. Ma hanno una caratteristica che sfugge a molti: sono altamente inquinanti.

Come ha reso noto un articolo di “Vice” i materiali che le compongono sono: plastica, carbonio, idrogeno, azoto, cloro e zolfo, tungsteno, stagno, tantalio, litio e cobalto. Questi materiali non solo

sono stati creati con il Big Bang, ma l’estrazione di questi, che avviene nei paesi più poveri del mondo, è altamente tossica.

Altrettanto dannosa è la lavorazione di questi materiali che come ricorda l’incisione sui prodotti (“design in California, product in China”) avviene in Cina, nelle città deputate alla creazione di

prodotti tecnologici.

Inoltre, benché la tutt’altro che bassa cifra delle auricolari faccia auspicare a un uso duraturo negli anni, in realtà dopo soli 18 mesi, gli ioni al litio smettono di mantenerle cariche e questi

gioiellini tecnologici diventano automaticamente inutilizzabili. Persino il loro smaltimento risulta essere complicato, dato che all’interno i materiali sono fusi ed è impossibile dividerli.

Ecco allora che tra qualche decina di anni ci troveremo davanti ai nostri nipoti, cercando di spiegare loro che abbiamo deciso di riempire il mondo di auricolari che non potranno essere smaltiti e

che hanno causato tumori a migliaia di ragazzi e bambini, soltanto per seguire una stupidissima moda e fare il gioco delle multinazionali.

La Apple cerca di giustificarsi ammettendo che non sono solo le AirPods a inquinare, ma che tutti i prodotti tecnologici hanno una tecnologia estremamente inquinante. Insomma: mal comune,

mezzo gaudio?

Questa logica egocentrica e limitata, però, é quella che ha portato il mondo ad essere un’enorme discarica a cielo aperto. Se si vuole realmente virare la rotta, non basta manifestare, bisogna

riempire i giornali di atti concreti.

Secondo voi, quale titolo avrebbe l’impatto più forte: “#Fridaysforfuture, studenti in piazza per l’ambiente” o “crollo di vendite per la multinazionale Apple: gli studenti si rifiutano di comprare le

AirPod perchè inquinano troppo”?