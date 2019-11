Forza Italia: Chiara Viglietti nominata commissario a Treviglio

Il Commissario provinciale di Forza Italia Bergamo, la senatrice Alessandra Gallone ha nominato quale Commissario della Città di Treviglio Chiara Viglietti: “Forza Italia rimane centrale in un progetto vincente che è quello del centro destra unito. Da qui la volontà di rinnovare i vertici di partito con persone che condividono la necessità, non solo per la Città in cui risiedono ma per l’intero Paese, di ristabilire unità nel centrodestra e che questo risulti essere vitale e vittorioso”.

“Ringrazio la senatrice Alessandra Gallone per la fiducia. Treviglio merita molto impegno e ci adopereremo per la Comunità. Inizierò con il convocare gli iscritti ed i simpatizzanti per formare una squadra con la quale poter operare all’insegna del Bene comune; principio che deve accompagnarci come forza morale ed aiutarci non solo nel modo di agire, bensì sia fondamento del pensare, del credere, del porre la persona al centro e di conseguenza progettare per il bene della Città. Ristabilire un dialogo con le forze politiche di maggioranza non sarà semplice: abbiamo affrontato una campagna elettorale a tratti sopra le righe e sediamo in Consiglio comunale tra i banchi dell’opposizione. Sono sicura che attraverso un buon lavoro di squadra di una Forza Italia rinnovata, sapremo affrontare sia in Consiglio comunale che con attività di partito tutte quelle criticità che ostacolano una visione di unità. È un compito delicato in tutti i suoi aspetti. Confido che la futura squadra non solo sia consapevole, ma sappia assumerne il peso. Comunicherò, quanto prima, agli iscritti, agli amici ed ai simpatizzanti la data ed il luogo della conferenza stampa, a seguito della quale approfondiremo la visione futura”.