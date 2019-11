Estetica dentale: le tecniche e gli strumenti per prendersi cura del proprio sorriso

Si sa: con un bel sorriso anche la vita ti sorride. Ma si sa anche che un bel sorriso richiede cura, perché il tempo passa e lascia qualche segno, perché l’alimentazione di oggi non è sempre amica dei denti, perché la salute della bocca è fatta di gesti quotidiani e appuntamenti regolari.

Oggi più che mai il dentista è il miglior consulente del sorriso: ha una chiara visione d’insieme e può disporre di tecniche e tecnologie inimmaginabili fino a qualche anno fa. Ma l’odontoiatria estetica sa andare anche oltre, cercando di coniugare le esigenze della salute con quelle della bellezza mediante la ricerca di strumenti e materiali sempre più raffinati. Poiché il sorriso oggi ricopre un ruolo fondamentale nella vita di ciascuno di noi in termini sociali e psicologici, è in costante aumento il numero di chi ne vuole uno splendente e radioso e di chi, oltre che preoccuparsi della funzionalità della bocca, cerca di migliorarne anche l’aspetto estetico attraverso interventi calibrati e mininvasivi.

Rivolgendosi al Centro Implantologico Tramonte a Stezzano e Milano si possono effettuare questi trattamenti per la salute e la bellezza della propria bocca.

Un sorriso senza macchia

Uno dei compiti più importanti dell’estetica dentale è certamente quello di donare al paziente un sorriso che sia il più naturale possibile. Le molte metodologie messe a punto da questa branca della moderna odontoiatria, permettono ai medici di rendere il sorriso più bello, lucente e armonioso attraverso una serie di interventi quali, ad esempio, lo sbiancamento dentale. È un procedimento che schiarisce i denti e aiuta a rimuovere macchie e ingiallimento. È uno degli interventi estetici dentali più popolari perché può migliorare notevolmente l’aspetto dei denti rovinati dall’uso di certi tipi di farmaci o dall’abuso di thè, caffè, vino o tabacco. Lo sbiancamento può essere effettuato sia su denti singoli sia su intere arcate. Non essendo una soluzione definitiva, e non presentando effetti collaterali, può essere ripetuta periodicamente se si vuole mantenere un colore brillante.

Il piacere di restituire un sorriso naturale

L’estetica dentale consente anche al paziente di risolvere il problema dei denti scheggiati e correggere le superfici irregolari: questo è possibile attraverso l’utilizzo di materiali resinosi compositi capaci di restituire un sorriso il più naturale possibile. Si tratta di paste particolari in grado di incollarsi ai denti e che hanno un colore simile a quello dello smalto. Tra i vantaggi dell’estetica c’è anche la possibilità di modificare la forma e la dimensione dei denti attraverso l’uso delle faccette, che rappresentano uno dei ritrovati migliori dell’odontoiatria estetica moderna: sono anche conosciute con il termine “faccette estetiche” e consistono in sottili lamine in ceramica che vengono applicate sulla superficie esterna dei denti. Talvolta, anziché in porcellana o ceramica, le faccette dentali sono realizzate utilizzando un materiale composito di colore naturale. Le faccette estetiche conferiscono ai denti un aspetto naturale, oltre che sano ed esteticamente molto piacevole, in quanto sono molto sottili e vengono fissate con una colla speciale a forte adesività. In ogni caso, per rendere lo smalto più bianco e uniforme è necessario che il paziente si sottoponga a sedute di detartrasi, ovvero di rimozione del tartaro, completate, a volte, con uno spray di bicarbonato.

Con le mascherine l’ortodonzia diventa invisibile

Una tra le problematiche comuni e più imbarazzanti, specie nei pazienti in età adulta, è il mal posizionamento dei denti. Per risolvere questo disagio, la moderna estetica dentale ha accantonato l’uso degli apparecchi fisso lasciando il passo all’impiego delle mascherine, metodo rivoluzionario in grado di riallineare i denti in maniera invisibile. Costruito sulla base dell’impronta dei denti, base che viene elaborata con la tecnologia informatica tridimensionale, il set di mascherine è concepito per avvicendarle in genere ogni due settimane fino al totale riallineamento. I vantaggi sono due: essendo rimovibili permettono ai pazienti di poter mangiare e curare l’igiene dentale con tranquillità e essendo invisibili non rendono imbarazzante sorridere, permettendo così al paziente di non alterare il suo stile di vita.

