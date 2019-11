Barbata, spaccia droga al parco: fermato ed espulso un 24enne

Anche nel corso del presente anno scolastico la polizia di Treviglio ha ripreso i controlli straordinari per prevenire lo spaccio di stupefacenti mettendo sotto la lente d’ingrandimento soprattutto le adiacenze degli istituti di istruzione, negli autobus che portano gli studenti a scuola e nei vari parchi vicini alle scuole ad opera del personale del commissariato di pubblica sicurezza che ha operato anche con l’ausilio della polizia locale di Treviglio con l’unità cinofila “Trevi”.

I controlli hanno permesso di sequestrare in più occasioni nei parchi cittadini nell’ultimo periodo varie dosi di cocaina, hashish ed eroina per circa 20 grammi, 1.000 euro provento di spaccio, un bilancino di precisione utilizzato per pesare la sostanza stupefacente, effettuare un fermo amministrativo di un’autovettura, denunciare all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio tre persone e segnalare altrettanti alla Prefettura quali assuntori di sostanza stupefacente.

Negli ultimi giorni i controlli straordinari si sono spostati nel parco del vicino comune di Barbata, in quanto era stato segnalato anche qui dello spaccio. Dopo appostamenti in borghese ad opera del personale del commissariato unitamente alla squadra mobile della Questura di Bergamo durato alcuni giorni, è stata individuata una Audi che faceva da spola tra il parco, dove venivano avvicinati decine di frequentatori – risultati essere poi dei tossicodipendenti – e il casello autostradale.

Al momento più opportuno l’auto è stata inseguita e bloccata dal personale in borghese del commissariato e della squadra mobile: una persona è riuscita a scappare in mezzo ai campi, perdendo le scarpe che affondavano nel fango e il giubbino con all’interno una cartuccia inesplosa, per poi dileguarsi sotto la pioggia in mezzo ai boschetti. Neanche la telecamera termica è riuscita a individuare il fuggitivo.

Il conducente del mezzo non è riuscito invece a scappare perché è stato bloccato all’interno dell’auto, ammanettato e sottoposto a fermo. Nell’auto è stato trovato un bilancino di precisione con dei residui di stupefacente.

Il fermato è A.M., 24enne, cittadino marocchino in Italia senza fissa dimora, colpito da decreto di espulsione e da ordinanza di custodia in carcere emessa dal tribunale di Piacenza per altri episodi di spaccio di stupefacenti.

Il 24enne è stato portato nel carcere di via Gleno in attesa che venga avviata la procedura di espulsione.

L’Audi A4 (già radiata dal Pubblico Registro Automobilistico perché intestata insieme ad altre decine ad un prestanome) è stata sequestrata, mentre gli uomini del commissariato di Treviglio si sono subito messi sulle tracce dell’uomo fuggito nei boschi della Bassa.

Nel parco di Barbata intanto continuano le ricerche del nascondiglio – cambiato numerose volte – dove attraverso l’utilizzo di una zappa, veniva sotterrato lo stupefacente.