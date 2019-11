Vota il gol più bello della passata stagione: in lizza una prodezza del Papu

Siamo alla dodicesima giornata di campionato, 11 novembre 2018, e al comunale (non era ancora Gewiss Stadium) si gioca Atalanta-Inter.

Nel “derby fra nerazzurre”, con il parziale di 3 a 1 firmato da Hateboer, Mancini e Djimsiti, i ragazzi allenati da Gasperini sono già pronti a consegnare alla storia un’altra impresa: battere l’Inter. Al 90° il risultato, nonostante quattro minuti di recupero, è in cassaforte. A mettere la ciliegina sulla torta ci pensa il Papu, segnando il gol del 4-1 al minuto 94. Una perla dell’attacante argentino che riceve palla sulla sinistra, si accentra e calcia in maniera incredibile sul secondo palo con Handanovic che può solo guardare il pallone entrare in rete. La magia del Papu è candidato a diventare il più bel gol della passata stagione.

Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, che ha registrato il numero record di 42.312 votanti, per la seconda volta nella storia del Gran Galà del Calcio AIC, l’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori che si svolgerà il 2 dicembre al Megawatt Court di Milano, ci sarà un premio dedicato al gol più votato della stagione 2018-2019. Al contrario di tutti gli altri riconoscimenti assegnati nel corso della serata, questo è l’unico in cui il risultato sarà determinato dalle preferenze dei tifosi, chiamati a scegliere tra una rosa di 12 gol del campionato maschile e femminile. Sarà possibile votare fino a lunedì 25 novembre a mezzanotte.

Ecco i 12 gol in gara quest’anno per il calcio maschile.

È possibile votarli al link http://grangala.assocalciatori.it/vota-il-goal-dellanno-maschile/

1) 1ª – 18 agosto 2018 – CIRO IMMOBILE – Lazio – Napoli (dribbling di tacco e gol)

2) 2ª – 27 agosto 2018 – JAVIER PASTORE – Roma – Atalanta (tacco)

3) 3ª – 2 settembre 2018 – FABIO QUAGLIARELLA – Sampdoria – Napoli (tacco al volo)

4) 5ª – 22 settembre 2018 – GERVINHO Parma – Cagliari (coast to coast)

5) 10ª – 27 ottobre 2018 – CRISTIANO RONALDO Juventus – Empoli (tiro da fuori)

6) 11ª – 2 novembre 2018 – DRIES MERTENS Napoli – Empoli (pallonetto)

7) 12ª – 11 novembre 2018 – STEPHAN EL SHAARAWY Roma – Sampdoria (pallonetto)

8) 12ª – 11 novembre 2018 – ALEJANDRO DARÍO GOMEZ Atalanta – Inter (tiro da fuori)

9) 15ª – 8 dicembre 2018 – RICCARDO SAPONARA Sampdoria – Lazio (giocata al volo)

10) 24ª – 16 febbraio 2019 – PIATEK Milan – Atalanta (al volo di sinistro)

11) 29ª – 30 marzo 2019 – ROLANDO MANDRAGORA Udinese – Genoa (tiro al volo)

12) 36ª – 12 maggio 2019 – ANDREA BELOTTI Torino – Sassuolo (rovesciata)

Compito degli utenti eleggere il proprio preferito. Chi tra i candidati otterrà più voti, si aggiudicherà il premio. C’è ancora tempo per votare la prodezza del Papu.