Successo per “L’uomo senza gravità” con Elio Germano: la Bassa Bergamasca festeggia

Nel mese di gennaio aveva destato scalpore e curiosità la notizia che un nuovo film, con il celebre attore Elio Germano come protagonista, sarebbe stato girato nella Bassa Bergamasca.

Il titolo della pellicola è “L’uomo senza gravità” e racconta la storia di un ragazzo il cui potere speciale è quello di poter volare leggero nell’aria, proprio come se non esistesse la forza di gravità. Tra le varie location del film ci sono due paesi della Bassa, Treviglio e Calvenzano, diventate protagoniste della scena insieme ad alcuni luoghi celebri per la gente del posto come il bar “Carini”, situato nella centralissima Via Roma.

Al casting per poter partecipare, anche solo come comparsa, erano accorse moltissime persone e, chi di loro è stato preso, da qualche settimana può rivedersi su Netflix. Infatti, dal primo novembre, è possibile vedere il film in ben 190 paesi nel mondo sulla piattaforma e, sin dai primi momenti, il successo del film è stato ampio. Sono molte le recensioni positive, di addetti ai lavori e non, e anche il “Corriere della Sera” ha dedicato una pagina a questo nuovo film. Essendoci alcune scene girate nella Bassa non è detto che “L’uomo senza gravità” possa attirare nuovi turisti a Treviglio ma non solo. Da tempo si parla della scarsa affluenza di turisti nella Bassa e, magari, con questo film la situazione potrebbe migliorare.