Simone Cristicchi: “Ti porterò con me padre Giorgio, quando canterò le canzoni che ami tanto”

Tra le tante persone addolorate per la morte in incidente sulle strade di Cuneo del bergamasco frate Giorgio Bonati, c’è il cantautore e attore Simone Cristicchi che lo saluta sul proprio profilo social.

“Carissimo Padre Giorgio, dovevamo vederci stasera a Milano per la presentazione del libro. Come sempre, quando vengo dalle tue parti.

Non abbiamo fatto in tempo.

Avevi un altro appuntamento, imprevisto… stavolta col Mistero.

Mi mancheranno i tuoi abbracci infiniti, e quel sorriso che illuminava il mondo.

Ti porterò con me. Ogni volta che canterò quelle canzoni che ami tanto.

Grazie per tutto ciò che mi hai regalato.

Per i semi che hai sparso in giro.

Arrivederci”