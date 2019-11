Salvati dal soccorso alpino tre giovani bloccati dalla neve al bivacco Città di Clusone

Erano partiti nel pomeriggio di sabato 16 novembre per raggiungere il bivacco Città di Clusone, a 2085 metri di quota.

Avevano in programma di passare lì la notte e di scendere domenica, ma la neve e il maltempo lo hanno impedito.

I tre giovani sono stati soccorsi nel pomeriggio di domenica, due di Milano e uno di Brugherio, tra i 21 e i 23 anni. La VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino è stata allertata verso le 11.30. Una decina di soccorritori sono partiti, nonostante la nevicata in corso, con l’attrezzatura adeguata e le competenze per muoversi in quel contesto. Sono stati impiegati anche l’auto ambulanza e un mezzo fuoristrada. I tre ragazzi sono stati raggiunti e accompagnati a valle, illesi, in condizioni di sicurezza.

Quando le previsioni meteorologiche indicano maltempo e nevicate, bisogna essere molto attenti e valutare bene se si è in grado di rientrare dalla meta prescelta. L’elicottero non vola quando le condizioni lo impediscono. Inoltre, se il manto nevoso non è consolidato può esserci un certo rischio di valanghe o distacchi, variabile in base a diversi fattori. Il tempo, l’esperienza, l’attrezzatura giusta – portate sempre con voi pala e sonda – vanno sempre considerati prima di partire, per muoversi in sicurezza.