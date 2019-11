“Pezzi unici” o “Snowden”? La tv del 17 novembre

Per la prima serata in tv, domenica 17 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la prima delle sei puntate di “Pezzi unici”, con Sergio Castellitto, Irene Ferri, Fabrizia Sacchi, Leonardo Pazzagli, Anna Manuelli, Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

Vanni è un artigiano fiorentino, un maestro della lavorazione del legno. Mestiere e bottega, che porta il suo nome, vengono da lontano: un lascito che la sua famiglia tramanda da generazioni. Nel suo laboratorio Vanni accoglie controvoglia i ragazzi di una casa famiglia, il cui lavoro vale come riabilitazione sociale. Ma un doloroso ricordo sembra legare Vanni a quella casa famiglia.

RaiTre alle 21.25 proporrà il film “Snowden”, con Joseph Gordon Levitt; La vera storia di Edward Snowden e di come, da impiegato della Cia, abbia violato migliaia di documenti segreti diffondendoli alla stampa durante l’estate del 2013.

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio.

Tra gli ospiti di stasera ci sarà l’ex campione del calcio Michel Platini, che ha appena pubblicato la sua autobiografia, “Il re a nudo”, scritta con Jérôme Jessel e tradotta per l’Italia da Tony Damascelli, dove racconta la sua verità sulle vicende degli ultimi anni legate al mondo del pallone.

A seguire arriveranno in studio l’icona dello spettacolo Raffaella Carrà, fresca della nuova esperienza televisiva su Rai3 con “A raccontare comincia tu”; e Cetto La Qualunque (Antonio Albanese), protagonista nel nuovo film “Cetto c’è, senzadubbiamente”, che torna da Fazio dopo essersi autoproclamato la settimana scorsa “Re del Sud Italia”.

Si continuerà con David Grossman, uno dei più grandi scrittori contemporanei, vincitore nel 2017 del Man Booker International Prize, e che ha appena firmato il nuovo romanzo “La vita gioca con me”, ispirato a una toccante storia vera; e Fiona May, la più grande saltatrice in lungo della storia italiana, in studio con la figlia, Larissa Iapichino, che lo scorso luglio ha vinto la medaglia d’oro nel salto in lungo agli Europei Under 20 outdoor di Boras con la misura di 6,58 metri, superando di 37 centimetri la madre che 30 anni fa vinse la stessa medaglia, anche lei a 17 anni.

Poi sarà la volta di Francesco Guccini, tra i più significativi cantautori italiani, che ha appena pubblicato il libro “Tralummescuro. Ballata per un paese al tramonto” e una raccolta delle sue più belle canzoni, “Note di viaggio – Capitolo 1: venite avanti…”; e il climatologo Luca Mercalli, che commenterà gli ultimi disastri ambientali che hanno colpito Venezia e Matera.

Ancora, Piero Pelù, ora in radio col nuovo singolo “Pic Nic all’Inferno”, brano a tematiche ambientali e che contiene estratti del discorso di Greta Thunberg alla Conferenza di Katowice; e la fashion blogger Elena Barolo.

Inoltre, Lous and the Yakuza, cantautrice belga originaria del Congo, proporrà l’accattivante “Dilemme”, firmato dal produttore più richiesto del momento, El Guincho.

Non mancheranno Luciana Littizzetto che rileggerà i principali avvenimenti della settimana con la sua ironia, e Filippa Lagerback per la presentazione degli ospiti.

A chiudere la serata, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Ospite l’attrice vincitrice di due David Di Donatello e un nastro d’argento Angela Finocchiaro, ora nei teatri con lo spettacolo “Ho perso il filo” e tra i protagonisti della fiction di Rai2 “Volevo fare la rockstar…E poi ho smesso”; tornano al tavolo anche Piero Pelù ed Elena Barolo.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la seconda delle quattro puntate della fiction “La caccia, Monteperdido”, con Megan Montaner, Alain Hernàndez, Francis Lorenzo, Carla Diaz ed Ester Expòsito.

Andrà in onda l’episodio intitolato “La tempesta”: dopo che Ana è stata ritrovata, continuano le ricerche di Lucia. La polizia sospetta che l’autore del rapimento sia Alvaro Montrell, il padre delle ragazze, ma in assenza di prove il giudice nega a Sara il permesso di arrestarlo. Intanto, un violento temporale si abbatte sulla zona, creando pericoli e disagi.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Le Iene show”, con tante nuove inchieste.

Su La7 alle 20.35 “Non è l’arena”, il programma di attualità condotto da Massimo Giletti.

Spazio all’automobilismo su Tv8 dove alle 20.30 ci sarà “Formula 1 Gran Premio del Brasile: Paddock gara” e alle 21.30 gara.

Su Canale Nove alle 21.25 prenderà il via la seconda stagione di “Pizza Hero – La sfida dei forni”, che vede il ritorno di Gabriele Bonci alla ricerca dei migliori fornai d’Italia.

La formula resta quella – tre forni si sfidano in ogni puntata, ambienta in una città diversa – ma stavolta il premio è di 2mila euro in gettoni d’oro ed è prevista una prova in più. I concorrenti dovranno preparare una pizza speciale che omaggi il luogo, avvalendosi dei prodotti tipici di quelle terre.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 “The bourne ultimatum – Il ritorno dello sciacallo”, con Matt Damon; e su Rai4 alle 21.10 “Sex crimes – Giochi pericolosi”, con Kevin Bacon.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Entrapment”, con Sean Connery; su La5 alle 21.10 “L’incredibile caso di Babbo Natale”; e su Iris alle 21 “Il discorso del re”, con Colin Firth.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “I tesori segreti del Sudafrica”. Un viaggio alla scoperta delle innumerevoli meraviglie della biodiversità nascoste negli ecosistemi del Sudafrica.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Caterina Scorsone, Kelly McCreary e Sara Ramirez. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Grilletto facile”, “Avrai bisogno di qualcuno al tuo fianco”, “Mamma ci ha provato” e “Finalmente”. Nel primo, Jo mostra la pistola ad Alex e gli racconta perchè la possiede e perchè ora ha intenzione di liberarsene. Nel secondo, Kyle è in ospedale per un controllo: lamenta l’insorgere di un nuovo tremore, come quello per cui si era sottoposto al primo intervento. Nel terzo, la battaglia legale tra Arizona e Callie prosegue ma non porta ad alcun accordo. Nel quarto, Owen ha venduto la roulotte che un tempo apparteneva a Derek. Meredith ne rimane particolarmente turbata.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del talent “Amici celebrities”, condotto da Maria De Filippi; su Real Time alle 21.10 il reality “90 giorni per innamorarsi: la famiglia di Chantel”, e su Italia2 alle 21.30 il telefilm “The big bang theory”.