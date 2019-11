La Bassa contro la violenza sulle donne: tutte le manifestazioni

La Bassa si mobilita contro la violenza sulle donne. Sono molte le iniziative in programma in occasione del 25 novembre, quando si celebra in tutto il mondo la giornata contro la violenza sulle donne.

Interessante l’idea dei paesi di Arcene, Verdello, Ciserano, Osio Sotto, Verdellino e Boltiere, uniti per l’occasione in questo scopo comune. Sono stati organizzati, infatti, in questi comuni, alcuni eventi in cui verrà trattata questa tematica, sia attraverso spettacoli sia con letture o serate di approfondimento. Ad Arcene, in particolare, nella mattinata del 23 novembre, verrà installata una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Essa simboleggia il posto occupato da una donna che ormai non c’è più, ma di cui se ne mantiene vivo il ricordo e non è il primo caso nella Bassa. Infatti, quest’estate, era stata installata una panchina anche a Lurano mentre, nei prossimi giorni, anche Fara Gera D’Adda ne avrà una.

Spostandosi nella Bassa Orientale, più precisamente a Cividate, ci sarà un’iniziativa in cui verranno raccolte delle scarpe rosse, sempre contro la violenza sulle donne. A Cortenuova, invece, è stata organizzata la prima camminata in rosso, sempre con questo scopo mentre a Cologno al Serio si terrà l’evento “D’amore si vive non si muore”.