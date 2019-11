In incidente muore frate Giorgio Bonati: il dolore a Bergamo

Rientrava da una serata tra fede e musica in provincia di Cuneo quando è stato vittima di un tragico incidente. È morto così il bergamasco Giorgio Bonati, una delle “colonne” della comunità dei frati cappuccini di Varese, dove si era stabilito dal 2014.

Nato nel 1964, dopo tre anni alla Fraternità Romena di Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo, risiedeva alla comunità varesina dei cappuccini.

Molto amato per il suo grande cuore e la sua passione per la musica, riusciva a unire nella preghiera e nei suoi gesti molte persone e dare loro una mano.

Subito i social si sono riempiti di ricordi e pensieri.

La pagina Facebook di Molte fedi sotto lo stesso cielo nel dare la triste notizia della scomparsa del frate cappuccino custode del bello e della tenerezza di Dio scrive: “Lo affidiamo al Signore che tanto ha cantato.

Abbracciamo Diana, sua amatissima sorella e nostra volontaria”.

E gli dedica MA QUANDO DA MORTE. di padre David Maria Turoldo

Ma quando da morte passerò alla vita,

sento già che dovrò darti ragione, Signore,

e come un punto sarà nella memoria

questo mare di giorni.

Allora avrò capito come belli

erano i salmi della sera;

e quanta rugiada spargevi

con delicate mani, la notte, nei prati,

non visto. Mi ricorderò del lichene

che un giorno avevi fatto nascere

sul muro diroccato del Convento,

e sarà come un albero immenso

a coprire le macerie. Allora

riudirò la dolcezza degli squilli mattutini

per cui tanta malinconia sentii

ad ogni incontro con la luce;

allora saprò la pazienza

con cui m’attendevi, a quanto

mi preparavi, con amore, alle nozze.