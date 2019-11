Non si preannuncia proprio un bel weekend a Bergamo e in provincia sotto il profilo del tempo. ma… potremmo essere smentiti dal bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Maurizio Sabatino: andiamo a vedere.

ANALISI GENERALE

La saccatura che dalla Gran Bretagna si estende fin sulle coste africane, isolerà al suo interno una ampia area depressionaria che dalla Francia si espanderà fin sul territorio algerino. Il nostro Paese continuerà a essere attraversato da forti correnti meridionali caldo-umide. Il conseguente ingresso di aria fredda sulle regioni centro-settentrionali, sarà quindi responsabile della diffusa instabilità.

Sabato 16 novembre 2019

Tempo Previsto: Al mattino molto nuvoloso su fascia Pedemontana, Prealpina e Alpina con precipitazioni deboli, localmente moderate, nevose su Chiavennasco e Alpi Retiche a quote superiori ai 800 metri. Deboli e sporadiche precipitazioni sui settori centro-occidentali. Nuvoloso ma senza precipitazioni su Bresciano e Cremasco con possibili deboli precipitazioni su Mantovano. Dal primo pomeriggio, temporanea attenuazione della fenomenologia su pianure centro occidentali, deboli precipitazioni su Oltrepò Pavese, Cremasco e Mantovano. Dalla serata temporanea cessazione dei fenomeni su estremi settori Nord-Occidentali, Varesotto e Chiavennasco. Molto nuvoloso con deboli precipitazioni che interesseranno dapprima Oltrepo Pavese, Cremasco e i settori centro-orientali in estensione, durante la serata, a Comasco e Milanese.

Temperature: Valori minimi in diminuzione, valori compresi tra 5 e 8°C. Valori massimi stazionari. Valori compresi tra 9 e 12°C. Zero termico durante le ore centrali della giornata a 1500 metri.

Venti: Al suolo generalmente deboli da Nord-Est. Moderati orientali su Mantovano e lungo le pianure centrali. Dal pomeriggio tendenti a disporsi da Nord-Ovest con intensità tra 20-30 Km/h.

A 1500 m: deboli meridionali. Intensità da 15/25 Km/h. A 3000 metri: deboli dai quadranti meridionali. Intensità da 15/25 Km/h, tendenti a disporsi da Nord-Est.

Domenica 17 novembre 2019

Tempo Previsto: Al mattino diffuso maltempo su tutta la regione con precipitazioni deboli/moderate, nevose su Chiavennasco e Alta Valtellina. Quota neve oltre i 900 metri. Da metà giornata, attenuazione della nuvolosità e delle precipitazioni su Oltrepò Pavese, Mantovano, Basso Bresciano e Cremasco. Permangono deboli precipitazioni sulle restanti aree. Dal pomeriggio, attenuazione della fenomenologia su settori orientali. Locali deboli precipitazioni su settori centro-occidentali.

Temperature: Valori minimi stazionari, compresi tra 5 e 8°C. Valori massimi stazionari. Valori compresi tra 9 e 13°C. Zero termico durante le ore centrali della giornata a 1600 metri.

Venti: Al suolo deboli/moderati dai Nord-Est su Bresciano e Mantovano;deboli occidentali su i restanti settori. Dal pomeriggio, tendenti a ruotare e a disporsi dai quadranti orientali. A 1500 m: deboli occidentali. Intensità da 15/25 Km/h. A 3000 metri: moderati dai quadranti meridionali. Intensità da 40/55 Km/h.

Lunedì 18 novembre 2019

Tempo Previsto: Al mattino molto nuvoloso su fascia centro-settentrionale, con deboli precipitazioni associate, nevose su Alta Val Chiavenna e Valtellina a quote superiori agli 800 metri. Nuvoloso con possibili riduzioni di visibilità per foschie, su Pavese, Cremasco e Lodigiano. Irregolarmente nuvoloso su Bresciano e Mantovano con riduzioni di visibilità per foschie dense e locali banchi di nebbia in dissolvimento mattutino. Nel pomeriggio temporaneo miglioramento sui settori centro-settentrionali e prime deboli precipitazioni in arrivo su Bresciano, Mantovano e Cremasco ad annunciare nuovo deciso peggioramento, dal tardo pomeriggio, su tutta la regione con precipitazioni diffuse, nevose su Valtellina e Val Chiavenna. quota neve oltre i 900 metri.

Temperature: Valori minimi stazionari, compresi tra 5 e 8°C. Valori massimi stazionari. Valori compresi tra 9 e 13°C. Zero termico durante le ore centrali della giornata a 1300 metri.

Venti: Al suolo deboli dai quadranti meridionali. A 1500 m: deboli dai quadranti meridionali. Intensità da 15/25 Km/h. A 3000 metri: deboli/moderati dai quadranti meridionali. Intensità da 20/40 Km/h.