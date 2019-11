Serata-evento su De André o “Dottori in corsia”? La tv del 16 novembre

Per la prima serata in tv, sabato 16 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la prima delle tre puntate del varietà “Una storia da cantare”, che celebra grandi artisti che nelle loro canzoni hanno saputo abbinare musica e poesia.

Stasera il protagonista sarà Fabrizio De André, pietra miliare del cantautorato italiano, artista rivoluzionario e sempre attuale. I suoi brani appartengono a tutti, sono un patrimonio nazionale a cui anche il mondo accademico ha aperto le porte, e che al tempo stesso rappresenta un universo da scoprire per i più giovani.

In diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, il cantautore e storyteller Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero metteranno insieme parole e note, aneddoti e curiosità, filmati e testimonianze, canzoni e momenti memorabili, per narrare la vita di un artista che sapeva guardare il mondo con occhi diversi e descriverlo con straordinaria creatività e poesia.

Tanti gli ospiti in studio, per raccontare “il proprio Faber”: la storica compagna Dori Ghezzi, che con lui ha condiviso la vita e svelerà il lato più intimo dell’uomo e del cantautore e, ancora, Massimo Ranieri, la PFM, Paola Turci, Nek, Morgan, Loredana Bertè, Lino Guanciale, The André, Elena Sofia Ricci, Anastasio, Ornella Vanoni e Willie Peyote. Amici, colleghi, big e giovani cantanti che aiuteranno ad evocare la carismatica figura dell’artista e interpreteranno dal vivo i suoi brani più belli, sostenuti da una grande band diretta da Maurizio Filardo. Non potrà mancare un collegamento dal Porto Antico di Genova, “patria” di De André, con un inviato d’eccezione come Mauro Pagani.

Anche il pubblico a casa sarà chiamato a partecipare, eleggendo attraverso i social la canzone più amata di Faber.

Le altre due puntate, in prima serata il 23 e il 30 novembre, saranno dedicate rispettivamente a Lucio Dalla e Lucio Battisti.

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà il telefilm “Ncis”, con Mark Harmon e Sean Murray. Andranno in onda due episodi intitolati “Tempo perso” e “Figlie”. Nel primo, un artigliere viene trovato senza vita da due senza tetto. Gibbs scopre che la vittima aveva fatto parte di una squadra che qualche anno prima aveva catturato un pericoloso terrorista. Nel secondo, la figlia di Fornell si sente male durante una festa e viene ricoverata in ospedale. Qualcuno, infatti, le ha fatto assumere della droga a sua insaputa.

RaiTre alle 21.45 trasmetterà la prima delle otto puntate di “Dottori in corsia – Ospedale pediatrico Bambino Gesù”. Prende il via la nuova edizione di questo programma che quest’anno si arricchisce della partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli alla condizione e che affronta storie di eccellenza medica pediatrica del passato e del presente. Sono le storie dei piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, delle loro famiglie e dei professionisti che ruotano intorno a loro, tutti costantemente impegnati nella quotidiana ricerca della cura e della guarigione. Dopo questa prima puntata speciale di 90 minuti che va in onda in prima serata, le successive sette avranno una durata di 50 minuti e verranno trasmesse la domenica dal 24 novembre in seconda serata.

Canale5 alle 21.20 proporrà la quinta puntata di “Tu si que vales”. Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara affiancano Belen Rodriguez nella conduzione di questo programma, in cui i partecipanti devono convincere la giuria del loro talento e della loro abilità.

Su La7 alle 21.15 “Atlantide: storie di uomini e di mondi” proporrà lo speciale “Mussolini – Primo atto”. Andrea Purgatori presenterà il film drammatico “L’onda” Reiner Wenger, un insegnante liceale, si trova a dover tenere un corso sulle dittature del Novecento, accolto senza entusiasmo dagli studenti. Ha un’idea: mettere in atto in classe un esperimento che permetta ai ragazzi di provare sulla loro pelle cosa voglia dire vivere sotto una dittatura, al di là dei luoghi comuni. Diventa così il leader dell’Onda, imponendo una serie di precise regole. Ma l’esperimento funziona sin troppo bene, e dalla finzione l’Onda si rovescia sulla realtà.

Spazio all’automobilismo su Tv8 dove alle 20.15 ci sarà “Formula 1 – Gran Premio del Brasile: Paddock – qualifiche”; e alle 21.30 qualifiche.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Sentieri selvaggi”, con John Wayne; su Italia1 alle 21.20 “Madagascar 2”; su Canale Nove alle 21.25 “Presa mortale”, con John Cena; e su La7D alle 21.30 “Il cigno”, con Grace Kelly; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Spiando Marina”, con Deborah Caprioglio; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – Un week-end a Soberholm”, con Jan Sosniok; su Iris alle 21 “Trappola criminale”, con Ben Affleck; e su Italia2 alle 21.30 “Creature del terrore”, con Carol Alt.

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Bestiario italiano”. Un viaggio per l’Italia alla ricerca di un”paesaggio di parole” dove è la poesia con la musica a far da guida. Una “ballata on the road” amara e dolcissima su e giù per il Paese che cambia.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Narcos”, con Wagner Moura e Pedro Pascal; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “Le Iene show”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.