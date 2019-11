“Ritrovo di ubriachi e pregiudicati”, il questore chiude un bar a San Paolo d’Argon

Il questore di Bergamo ha chiuso per una settimana il Lion Pub di San Paolo D’Argon. “Il provvedimento – spiega la Questura in una nota – si è reso necessario a seguito di numerose segnalazioni alle forze dell’ordine da parte dei residenti in zona”, nelle quali si faceva riferimento al pub come luogo di ritrovo e stazionamento di persone che spesso, in orario notturno, si sarebbero trovate in condizioni psicofisiche alterate a causa dell’abuso di alcol, manifestando comportamenti indecorosi, irascibili e spregiudicati e creando una situazione di disagio.

Per questi motivi i Carabinieri della Stazione di Trescore Balneario e la Polizia Locale dei Colli hanno intensificato i controlli “appurando che il locale è risultato essere punto di ritrovo di persone gravate da numerosi precedenti penali, in particolare in materia di sostanze stupefacenti, oltre che irregolarità amministrative da parte del gestore, ragione per la quale si è resa necessaria l’adozione del provvedimento”.