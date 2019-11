Omologazione e certificato: quello che c’è da sapere sui dispositivi anti-abbandono

Da quando è entrata in vigore, il 7 novembre scorso, ne abbiamo sentite e lette di tutti i colori sulla legge che riguarda l’obbligatorietà dei sistemi anti-abbandono sui seggiolini auto per i bambini fino a 4 anni.

Visto che di mezzo c’è la sicurezza dei più piccoli, abbiamo deciso di fare un po’ di chiarezza.

Per prima cosa, nonostante da più parti sia stato detto che le multe e relative decurtazioni di punti dalla patente sarebbero posticipati a marzo 2020, non risulta ad oggi che il governo abbia ancora deciso in questo senso: quindi la legge e le relative sanzioni sono già operative.

Per quanto riguarda l’orientamento sulla scelta del dispositivo più adatto al proprio seggiolino auto, c’è una premessa fondamentale che va chiarita: secondo il rigido regolamento europeo, ma anche secondo il decreto legge italiano appena entrato in vigore, ogni accessorio che viene aggiunto a un seggiolino auto potrebbe comprometterne l’omologazione, e quindi la sicurezza del seggiolino stesso. Ecco perché è importante scegliere i dispositivi corretti e prestare attenzione a quelli definiti universali, che non possono essere stati testati su tutti i seggiolini auto sul mercato.

Questo punto è fondamentale anche nel malaugurato caso di incidente, per le relative coperture assicurative.

Il consiglio, prima di effettuare l’acquisto, è quello di contattare le aziende produttrici dei vostri seggiolini auto per verificare due punti fondamentali: se il dispositivo anti-abbandono che consigliano è stato testato sul seggiolino auto in modo da garantirne l’omologazione (cosa che al momento sembra sia stata fatta da pochi brand italiani, che infatti consigliano il dispositivo anti-abbandono aziendale solo per i propri seggiolini auto); e se il dispositivo che consigliano è provvisto di certificazione di idoneità come previsto dalla legge, importante perché una copia va conservata in auto ed esibita in caso di controlli. Quest’ultima è un’autocertificazione dell’azienda produttrice, come prevede il decreto, per assicurare che il dispositivo anti-abbandono rispetti le direttive di legge.