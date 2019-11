Mamma disse: “Dovete scegliere? Salvate la mia bimba prematura”

Eccomi qui, ancora una volta, con le mani sulla tastiera che tremano, dove intanto rifletto, penso al passato e scrivo.

Il 17 Novembre di ogni anno, in tutto il mondo, si celebra il “World Prematurity Day”, la “Giornata dei bambini nati prematuri”, dove storie e testimonianze di tanti piccoli guerrieri, cercano di far emergere e riflettere, su un tema piuttosto delicato: la prematurità.

Ma cosa significa nascere prematuri?

Come attesta la SIN, Società Italiana di Neonatologia, il neonato prematuro è “un bambino che nasce prima della 37esima settimana; di conseguenza non ha ancora maturato del tutto organi e apparati ritrovandosi a non essere ancora pronto ad adattarsi alla vita fuori dal grembo materno.”

Nascere prematuri ha delle conseguenze che, non sempre, hanno risultati positivi. La prematurità è un tema delicato e forte; i genitori che hanno un figlio in Terapia Intensiva Neonatale, faticano ad accettare una situazione che non sono del tutto pronti ad affrontare. Eppure, esistono medici, infermieri e dottori che fanno di tutto per salvare la vita a questi piccoli guerrieri.

Ora vorrei ripercorrere con voi una storia, la mia storia; mi piacerebbe vederla come una voce di speranza per tutti quei genitori che in questo momento stanno vivendo a 360 gradi la T.I.N., proprio come abbiamo fatto io e mia mamma nel lontano 6 gennaio 2000.

Mi chiamo Matilda e tra meno di due mesi compirò vent’anni. Ho sempre avuto vergogna e timore nel raccontare il mio passato alle persone; non tutti mi hanno compresa subito ed altri non lo fanno neppure oggi. Sono nata prematura con la Gastroschisi, una malformazione congenita caratterizzata dalla protrusione dell’intestino attraverso un difetto di formazione della parete addominale. Con la Gastroschisi l’intestino fuoriesce attraverso un’anomala apertura dell’addome fetale e si sviluppa all’esterno. Ho subito un intervento durato più di 10 ore, passando due mesi e mezzo all’interno dell’ospedale all’interno di diverse incubatrici legata a infiniti macchinari.

Mia mamma si era trovata di fronte a una scelta: i dottori le avevano detto che potevano salvare solo una di noi due perché stavamo per morire entrambe. Mia mamma senza pensarci ha detto “Salvate mia figlia!”. Ma, grazie ai dottori, siamo sopravvissute entrambe.

Ancora oggi, a distanza di quasi vent’anni, una delle persone che ringrazierò sempre è Luca Ramenghi (direttore del reparto Terapia Intensiva e Patologia Neonatale, direttore Aggregazione Dipartimentale Madre bambino, Responsabile U.O.C. Patologia Neonatale dell‘Istituto Giannina Gaslini di Genova) per aver fatto parte di questa lotta in quel 6 gennaio 2000, assieme a tutta l’enorme équipe che ha seguito il mio caso e ha salvato la vita di me e di mia madre.

La mia vita ha avuto tanti alti e bassi, partendo dal fatto che, all’età di 6 anni, sono stata vittima di bullismo; mi ricordo perfettamente tutto della mia infanzia e gli anni delle elementari sono stati gli anni più brutti della mia vita.

Le prese in giro perché sembravo ad un “maschio senza ombelico”, i lividi sul corpo, le urla, i pianti, le frasi del tipo “Matilda, non vali niente”, “ Non diventerai mai nessuno da grande!”.

Tutte queste esperienze mi hanno fatto capire nel corso degli anni, quanto sia stata fortunata quel 6 gennaio: ho iniziato a vivere, ho iniziato a sognare e realizzarmi in tante cose; specialmente nello sport.

Il Karate è stato il mio riscatto più grande, mi ha “tirata fuori” da quel guscio dove mi nascondevo, nonostante la mia timidezza ed emotività, che continuano a far parte della mia persona. Grazie al Karate ho avuto la fortuna di diventare ciò che volevo, ma nulla è stato regalato: anni e anni di sacrifici, tante soddisfazioni, così come tante delusioni. Eppure, l’ambiente di questo sport è tutto per me, è come ossigeno: non potrei farne a meno!

La prematurità è un tema che va trattato con la giusta importanza , in quanto non è facile né da comprendere né da accettare. Pensate a tutte le cure, i controlli da monitorare anche dopo aver passato molto tempo in T.I.N. , pensate alla sofferenza di quei genitori e alle paure che il proprio figlio possa non sopravvivere. Pensate alle ore di attesa per avere una risposta da parte dei medici.

Ora qui lo scrivo (e non lo nego): sono fiera delle mie cicatrici, sono fiera dei segni che mi sono rimasti, del mio addome “diverso”, sono fiera di essere “quel maschiaccio senza ombelico”, sono fiera che quel “Matilda, non diventerai nessuno nella vita!” si sia trasformato in “Sei la mia Campionessa preferita!”.

Sono felice di tutte quelle critiche che ricevo per come sono fatta, perché sì, sono una ragazza particolare e diversa dalle altre: sono studentessa universitaria, lavoro, mi alleno quotidianamente per raggiungere i miei obiettivi e ho una famiglia meravigliosa. Se questo vuol dire “non valere niente”, allora va bene.

Grazie alle mie passioni, come la scrittura, ho avuto modo di realizzarmi anche in tante altre cose.

Mi ricordo l’articolo che scrissi in occasione del mio 19esimo compleanno che fece nascere un forte legame con l’Associazione per l’Aiuto al Neonato dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. In seguito sono anche entrata a far parte di un progetto importante per la Terapia Intensiva Neonatale che mi ha fatto rivivere quel giorno.

Un’altra persona che ho a cuore, che mi ha seguita alla nascita, è Giovanna Mangili (direttore della Struttura Complessa di Patologia Neonatale e Terapia Intensiva Neonatale).

In occasione di questo 17 Novembre, proprio presso l’Ospedale di Bergamo, si svolgerà l’evento “Un Bacio in Terapia”.