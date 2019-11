La neve è già sulle nostre montagne: le stazioni sciistiche (quasi) pronte ad aprire

Le temperature scendono, e con loro anche la neve. Un'equazione tutt'altro che scontata negli ultimi anni, ma che per l'inverno sembra regalare qualche certezza in più ai comprensori della Bergamasca, pronti ad accogliere gli sciatori sugli oltre 140 chilometri di piste della provincia. Magari con un pizzico di anticipo sulla tabella di marcia.

Quello di sabato 16 e domenica 17 novembre, infatti, sarà per molti un fine settimana di preparativi. Lo sarà in alta Valle Seriana, dove la neve di inizio mese ha già imbiancato le piste e le cime degli Spiazzi di Gromo. "Questo non può che farci ben sperare in vista dell'inverno - commenta il personale dell'ufficio informazioni -. Per ora la neve c'è solamente in alto, nelle zone più basse a ridosso delle piste ancora scarseggia". Ergo, per l'apertura degli impianti si attende ancora qualche giorno. "Nel frattempo stiamo lavorando per preparare al meglio le piste. In vista del prossimo fine settimana valuteremo se sarà possibile o meno l'apertura".

Settanta centimetri di neve si registrano in cima al Monte Pora. "L'obiettivo? Aprire le piste per la fine del mese di novembre" conferma Gian Pietro Colotti, addetto alla biglietteria.

Se qui la magia della neve non si è fatta attendere, in Presolana regna ancora il verde. Mentre sono abbondantemente imbianchiate le piste di Colere, anche se per questo fine settimana non sarà ancora possibile infilare gli sci. "Per la stagione è tutto pronto, ma le condizioni meteo ancora non ci permettono di aprire" spiega Silvio Rossi, gestore degli impianti. Tempo permettendo, si potrà sfrecciare sulle quattro piste del comprensorio da sabato 23 novembre.

In alta Valbrembana c'è grande attesa per il bando congiunto dei Comuni di Foppolo-Carona, dopo le vicissitudini per trovare qualcuno disposto a far girare gli impianti del comprensorio. "Se tutto va per il verso giusto, l'idea è quella di aprire gli impianti nel fine settimana del 21 dicembre" aveva dichiarato non poco tempo fa il sindaco di Carona, Giancarlo Pedretti.

Apriranno invece il 30 novembre le piste di Valtorta-Piani di Bobbio, dove si contano già oltre 40 centimetri di neve. Per i più tecnologici, entro la fine del mese sarà anche attiva la nuova app di Regione Lombardia 'Sporty', che illustrerà dettagliatamente su smartphone tutto il panorama della montagna in Lombardia. Una sorta di mappa digitale per gli amanti degli sport invernali.

Visualizza questo post su Instagram Che vista ragazzi! Un post condiviso da Piani Di Bobbio (@pianibobbio) in data: 9 Nov 2019 alle ore 1:24 PST