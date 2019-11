“Glow”: il wrestling come non l’avete mai visto

Millenoventottantacinque, Los Angeles. Ruth (Alison Brie) è una ragazza normale, a prima vista la si potrebbe definire come la tipica ragazza della porta accanto. Lei ha un sogno: diventare un’attrice ed è molto brava in quello che fa. Nonostante il grande talento, sembra sempre mancare qualcosa e ad ogni audizione riceve perennemente un netto rifiuto. La vergogna e la debolezza dell’ennesimo fallimento non sono sicuramente alleggerite dalla compagnia dell’amica Debbie: bionda, fisico statuario e attrice di discreto successo, pronta a svalutare i tentativi di Ruth sia dal punto di vista professionale, che personale. Non è sicuramente un momento felice nella vita della ragazza, la quale tocca il punto più basso andando a letto proprio con il marito di Debbie.

Tutto cambia quando Ruth si candida per G.L.O.W: un programma televisivo di wrestling femminile per bambini. Lei, insieme a Debbie e ad altre attrici saranno guidate da Sam Sylvia (Marc Maron): scorbutico, cinico e rude regista di B-Movie ormai a un punto di stallo nella sua carriera. Insieme a lui ci sarà Bash Howard: rampollo di una famiglia benestante, amante del Wrestling. Come produttore, sarà proprio lui a dare una svolta allo show: ogni ragazza dovrà scegliere un personaggio, o meglio uno stereotipo, da portare sul ring.

GLOW: una storia vera

La serie creata da Liz Flahive e Carly Mensch in realtà è ispirata a una storia vera. Sulle televisioni americane tra il 1986 e il 1989, andò in onda per la prima volta un programma di wrestling femminile . L’idea fu di un certo David Mclane, il quale era rimasto impressionato dalla foga e dall’interesse generato nel pubblico dagli incontri di Wrestling. Dopo aver messo un annuncio, si presentarono alle audizioni numerose attrici e ballerine, le quali non sapevano minimamente per quale tipo di ruolo si stessero candidando.

Successivamente alla prima messa in onda, lo show ricevette numerosi giudizi negativi: il pubblico non era ancora pronto a guardare donne così forti su un ring, pertanto molti si limitarono a definire il programma di bassa qualità. Per non parlare delle critiche avanzate anche dal movimento femminista del tempo, il quale criticava apertamente l’uso commerciale del corpo femminile.

Successivamente Glow ottenne un grandissimo successo, tanto da proseguire per ben quattro stagioni.

GLOW: l’adattamento Netflix

Glow è composta da tre stagioni, di cui gli episodi hanno una durata di circa venti minuti. La quarta stagione e ultima verrà messa disponibile sulla piattaforma streaming molto probabilmente verso la fine del prossimo anno e sarà l’atto conclusivo della vicenda. La serie, proprio come nell’originale, vede il wrestling non come protagonista principale, ma come costante assoluta della vita delle ragazze. Ogni incontro è una storia con una sceneggiatura scritta a pennello. Numerosi sono i personaggi stereotipati che vengono portati sul ring, tutti interpretati egregiamente e pronti a far reagire il pubblico. Come Ruth che interpreta Zoya La Destroya, la malvagia comunista russa, nemesi di Liberty Bell (Debbie), emblema della libertà americana. Ovviamente anche la vita reale subentrerà come terzo sfidante di ogni combattimento, rendendo la vita delle ragazze non affatto semplice.

GLOW: perché guardarla?

Ci sarebbero moltissimi motivi per cui consigliare questa serie: partiamo dal presupposto che oltre a essere interessante, ben scritta e con un ritmo incalzante, presenta personaggi verosimili, appassionanti, a cui vi affezionerete puntata dopo puntata. Per non parlare del fatto che vengono trattate numerose tematiche con intelligenza e in modo studiato: femminismo, lavoro, amicizia, amore, sogni. Tutto questo in modo mai banale e scontato e questo non è sicuramente semplice. Il tutto immerso in un’atmosfera anni Ottanta.

Glow è la serie perfetta se avete voglia di rivincita, di credere ancora nei sogni e nelle vostre potenzialità, anche dopo l’ennesimo rifiuto, anche dopo il solito No. Come nel wrestling, queste

grandissime donne vi mostreranno come rialzarvi, come rimettervi in piedi con la testa alta dopo l’ennesimo KO.

E non tutte le serie sanno fare questo.