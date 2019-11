Cade in discoteca e batte la testa, 24enne in gravi condizioni

Un 24enne di Ranica è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dopo essere scivolato accidentalmente per una decina di gradini mentre si trovava in discoteca a Treviolo.

L’incidente si è verificato poco prima delle 5 del mattino, verso l’orario di chiusura del locale. Sul posto, in via Ghandi, sono intervenute un’ambulanza e l’automedica, oltre ai carabinieri del comando di Bergamo per gli accertamenti del caso.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane dopo avere pagato stava risalendo la scala per l’uscita quando è improvvisamente scivolato, riportando un brutto trauma cranico. Le sue condizioni sarebbero gravi.