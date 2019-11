Atalanta-Juventus, venduti 4mila biglietti: si va verso il tutto esaurito

Si va verso il tutto esaurito per Atalanta-Juventus, partita in programma per sabato 23 novembre a Bergamo: alla chiusura dei punti vendita, venerdì sera, i tagliandi accaparrati dai tifosi per il match della 13^ di campionato erano quasi 4mila (3.985 per l’esattezza).

I biglietti venduti, sommati ai 16.620 abbonati, dicono che con ogni probabilità il Gewiss Stadium sarà tutto esaurito in ogni ordine di posto per la ripresa della Serie A.

Come sempre, dunque, la gara casalinga con la corazzata bianconera vedrà il “pienone” allo stadio.

Un anno fa – era il 26 dicembre 2018 – Gomez e compagni fermarono a Bergamo la corsa degli uomini di Allegri grazie a una doppietta di Zapata, e fu decisivo nel finale l’ingresso in campo di Cristiano Ronaldo per regalare il 2-2 ai piemontesi.

Duvan Zapata segnò una doppietta il 26 dicembre 2018

Ma non c’è solo Atalanta-Juve nell’immediato futuro dei nerazzurri: dalle 12 di venerdì 15 sono infatti stati messi in vendita anche i biglietti per Atalanta-Dinamo Zagabria, la prima delle due “finali” di Champions che i nerazzurri giocheranno a San Siro martedì 26.

Anche qui la prevendita è iniziata col botto: venerdì sera i tagliandi staccati per la gara di Milano erano 2.500.