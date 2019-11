Alla guida ubriachi o sotto effetto di stupefacenti: patenti ritirate e multe in Valbrembana

Patenti ritirate, denunce e multe salate. Nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, in particolare contro il patrimonio e alle stragi stradali, i carabinieri di Zogno hanno eseguito un servizio coordinato di controllo in tutta la Valle Brembana, controllando numerose persone e veicoli in transito.

L’attività, incentrata sullo svolgimento in contemporanea di più posti di controllo, ha consentito di identificare circa 80 persone e 35 mezzi, 13 delle quali di interesse operativo per precedenti specifici per reati di tipo predatorio o inerenti lo spaccio di droga, determinando il ritiro della patente di guida e la contestuale denuncia di 5 persone: un ragazzo 29enne di Caprino Bergamasco trovato alla guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti, mentre 5 sono stati trovati positivi all’etilometro con valori ben al di sopra dei limiti consentiti per legge.

Nello specifico, tre uomini, un 38enne, un 40enne ed un 47enne, tutti originari di San Giovanni Bianco, sono stati trovati rispettivamente alla guida delle proprie auto con un tasso alcolemico di 1,28 g/l, 1,54 g/l e 1,88 g/l. Un 40enne di Bergamo ed un 65enne di Zogno sono infine stati trovati con un tasso alcolemico di 1,50 g/l ed 2,34 g/l. 9 le contravvenzioni elevate al Codice della Strada, per un ammontare di quasi 2mila euro.