Vento forte da giovedì sera: a Orio voli in ritardo, cancellati o dirottati su altri scali

Alcuni cittadini preoccupati, giovedì sera segnalavano aerei a bassissima quota, su rotte insolite: in realtà le traiettorie seguite dai voli in arrivo allo scalo di Orio al Serio erano quelle che da prassi vengono eseguite in caso di maltempo, con un’inversione degli atterraggi da Ovest verso Est.

Vero è, però, che il vento fortissimo che soffiava oltre i 16 nodi sopra la Bergamasca ha imposto il cambio di rotta e l’atterraggio su pista 10 (ovvero da Ovest verso Est) per gli aeromobili già dalle 22, causando diversi ritardi ai voli arrivati da Tallinn, Catania, Siviglia.

Venerdì mattina non è andata meglio, costringendo l’aeroporto a diffondere una nota: “Causa maltempo accompagnato da forte vento sul nord Italia, i voli in arrivo e in partenza potrebbero subire ritardi e/o cancellazioni. Invitiamo i passeggeri a consultare lo stato dei voli, aggiornato costantemente”.

Tra quelli in partenza pesanti ritardi anche di quattro ore, con la cancellazione del volo Ryanair per Bruxelles. In arrivo sono stati invece dirottati a Malpensa due voli da Bacau di Alitalia e Blue Air, a Bologna il Ryanair da Barcellona El Prat.