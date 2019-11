Mozzanica, calzini spaiati a scuola per sostenere le persone con la Sindrome di Down

Tutti a scuola con i calzini spaiati: una lodevole iniziativa per sensibilizzare gli adulti di domani. È quanto è stato organizzato qualche settimana fa nella scuola primaria di Mozzanica in occasione della Giornata Mondiale delle persone con la Sindrome di Down.

“Nel nostro istituto vi è una bambina con la Sindrome di Down – spiega Ileana Manzotti, insegnante della scuola primaria di Mozzanica –, così, insieme all’insegnante di sostegno, abbiamo deciso di promuovere il tema dei calzini spaiati. Abbiamo seguito l’hashtag #nonlasciateindietronessuno coinvolgendo i bambini e parlando alle classi di tutte le diversità. L’idea era quella di utilizzare questo tema per sensibilizzare sul fatto che siamo tutti diversi”.

È stato possibile promuovere ed effettuare questa iniziativa, che ha avuto successo ed è piaciuta, anche grazie a delle persone in particolare: “Bisogna ringraziare Matilde Maria Consalvo, la preside dell’Istituto Comprensivo di Mozzanica, che ha approvato l’idea, e la professoressa Cavallini, la referente per l’inclusione. Quest’iniziativa è nata nel plesso di Mozzanica ma poi è stata diffusa anche negli altri paesi che fanno parte dell’Istituto, Misano e Fornovo. Un grazie va anche al sindaco di Mozzanica Bruno Tassi, c’è stata una buona collaborazione tra la scuola e il comune. Abbiamo creato una cornice per fare le foto, sempre con l’hashtag #nonlasciateindietronessuno e anche il sindaco ha partecipato”.