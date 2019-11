La cooperativa Serena festeggia 30 anni di impegno sul territorio

La Cooperativa sociale SER.eN.A. festeggia trent’anni e offre un calendario ricco di iniziative sul territorio, presentato venerdì 15 novembre nella nuova sede in via Pizzo Scais, tra momenti di approfondimento e formazione ed occasioni di festa, musica e spettacolo.

Il programma

Si inizia alle 16,45 di mercoledì 20 novembre all’Auditorium del Polaresco con la conferenza “Welfare prossimo futuro” con il sociologo Mauro Magatti, docente all’Università Cattolica di Milano e responsabile dell’archivio della generatività sociale, e il Ceo di Intwig Aldo Cristadoro, ricercatore all’Università degli studi di Bergamo. Tra gli interventi in programma quello di Daniele Rocchetti , presidente Acli Bergamo, Lucio Moioli segretario generale Confcooperative, Marcella Messina, asessora alle politiche sociali del Comune di Bergamo e Candida Sonzogni, segretaria Cisl Bergamo. Introduce Vanni Maggioni, presidente della CSER.e.N.A., coordina Valerio Mari, presidente Consorzio Ribes.

Giovedì 28 novembre il primo appuntamento in musica. “Solo in coro si può cantare da soli e sole. Suggestioni musicali di passione e impegno” è l’intrattenimento musicale, condotto dalle attrici di Upperlab, offerto da Montrouge Gruppo Sociale del quartiere di Monterosso e Fuori dal Coro Gruppo Queer Città di Bergamo. L’appuntamento è alle 20.30 all’Auditorium di Piazza della Libertà.

Sabato 14 dicembre si prosegue con “La festa è di tutti altrimenti è di nessuno”, appuntamento tra giochi e divertimento dedicato agli operatori, alle famiglie, alle ragazze e ai ragazzi che vivono le proposte di SER.eN.A. Colonna musicale a cura della band Free Solo del Centro Socio Educativo per l’autismo di Bergamo. La festa è all’Auditorium Oratorio di Celadina (via Pizzo Scais, 1) dalle 17 alle 20.30.

Il programma si conclude venerdì 17 gennaio 2020 alle 16.30 nella sede di SER.eN.A. con una Tavola rotonda sul tema “Con-vivere: per un welfare generativo col territorio” che vede protagonisti tutti i soggetti attori chiamati a confrontarsi sulle evoluzioni possibili e desiderate del welfare locale. Sono previsti interventi di sindaci e amministratori locali, responsabili di aziende di tutela della salute, della cooperazione sociale e dei consorzi, rappresentanti dell’Università, dell’associazionismo familiare e delle organizzazioni sociali.

La cooperativa

Dal 1989 SER.eN.A. – quando nacque grazie all’impegno di personalità significative come Adriana Cazzaniga, Franco Rota e Marcella Messina, nell’ambito dello sviluppo di progetti di cooperazione sociale delle Acli bergamasche – sviluppa progetti e servizi di natura educativa (assistenza scolastica, progetti educativi di territorio), socio-sanitaria (ADI e cure palliative), socio-assistenziale (assistenza anziani, Sad, centri diurni, caffè sociali, servizi di custodia sociale, ecc.) per rispondere a bisogni, domande e desideri di persone, comunità, istituzioni e territori.

Tra le attività più significative il Centro Socio-Educativo per l’autismo del Comune di Bergamo, il Centro Diurno Disabili di Seriate, il Centro Diurno Anziani di Villa di Serio, il nuovo Centro Diurno di Nembro e, insieme al Comune di Bergamo, il progetto “infermiere di comunità”. La cooperativa, inoltre, sviluppa attraverso il Centro Alfabeta interventi mirati a servizi specialistici su singoli percorsi di sostegno alle fragilità, in forte partnership con associazioni, scuole, enti locali. E promuove esperienze ludico-educative e socio-educative (ad esempio il Progetto Lego a Curno, Spazi compiti, Sportello consulenza psicopedagogica infanzia, Centri di aggregazione, scuole potenziate, Servizi per disabilità sensoriali, CRE estivi per l’infanzia e per gli anziani, Assistenza domiciliare minori, etc.) gestendo anche i servizi di trasporto disabili casa-scuola-casa.

La cooperativa promuove e partecipa ad una pluralità di reti insieme a Ats, Atts, Comuni, Organizzazioni sociali, Fondazioni, Università, Associazioni di famiglie e volontariato. Fa parte del Consorzio Ribes e, insieme al Consorzio Solco, costruisce momenti di co-progettazione e di cogestione di servizi. L’attuale presidente è Vanni Maggioni, già segretario Cisl responsabile delle politiche sociali e formative, docente scuola secondaria, presidente Ong e responsabile Ufficio Pace e Cooperazione del Comune di Bergamo 2005-2009, collaboratore dell’Università degli studi di Bergamo per le relazioni con il territorio, presidente cooperativa Zefiro per l’autismo. Collaboratrici e responsabili di singoli ambiti donne di forte personalità: Lorenza Sangalet direttrice, Marcella Giazzi, vicepresidente e dipartimento area età evolutiva, Lorena Sangaletti, direttrice amministrativa, Laura Bozzi, aree minori, Ilaria Biagioli, area adulti, Deborah Bellini, area socio-sanitaria, Marzia Dorini, coordinatrice centro Alfabeta.

“Attualmente – precisa il Presidente Maggioni – la cooperativa è fortemente impegnata a rimodulare organizzazione, mission e cultura della ‘cura’ in relazione ai profondi cambiamenti che nei contesti sociali, amministrativi e culturali si muovono verso nuove definizioni e declinazioni del welfare. A questo proposito il 17 gennaio 2020 preciseremo alle istituzioni, dalle quale ci attendiamo più responsabilità, ma anche più coraggio, quale sarà il nostro nuovo indirizzo programmatico che intenderemmo attuare in stretto legame con l’associazionismo e che non mira tanto all’assistenzialismo, quanto alla riabilitazione sociale ed alla intergenerazionalità”.

La Cooperativa è disponibile a realizzare, in integrazione con altri soggetti territoriali, un’ipotesi di welfare “capace” di attivare risorse contestualmente all’erogazione di servizi. Intende inoltre ampliare la propria attenzione e azione verso nuovi ambiti partecipando anche a bandi nazionali ed europei Nuove aree di interesse, per esempio, sono: l’educazione ambientale, l’educazione sportiva, la conciliazione famiglia-lavoro, la promozione di percorsi culturali aperti alla cittadinanza attraverso il neonato dipartimento Etica/Estetica” e l’educazione sensoriale (quest’ultima verrà attivata non appena raccolti, attraverso il crowdfunding, i fondi necessari per l’acquisto della specifica attrezzatura).

“La persona fragile – ha precisato Marcella Giazzi, vicepresidente e dipartimento area età evolutiva, può essere considerata una risorsa della comunità ed ha evidenziato tanto il progetto di asilo intergenerazionale, quanto le problematiche scaturenti dalle disabilità dopo i 18 anni”.

La cooperativa attualmente impegna oltre 450 dipendenti e nella scuola presta assistenza a circa 880 minori.