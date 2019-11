Incontri con gli autori e spettacoli teatrali: la stagione di Boltiere

Assessorato alla cultura particolarmente attivo a Boltiere. Molteplici le iniziative rivolte alla popolazione sia durante l’estate sia ora nella stagione fredda.

Dopo il successo del Cinema all’Aperto che ha avuto luogo nel mese di uglio, le iniziative si sono sviluppate ulteriormente nel periodo del “Settembre Boltierese”. Si è svolta in questo periodo la festa della Biblioteca dove si è avuto modo di incontrare le scrittrici Miriam D’Ambrosio e Martina Pentasuglia. Ad oggi sono stati ben tre gli scrittori impegnati a Boltiere in questa iniziativa che va sotto il nome di “Incontri con gli Autori”, organizzata da Maria Di Pietro in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e proprio domani, Sabato 16 Novembre, ci sarà il quarto incontro e verrà presentato il libro “La principessa che aveva fame d’amore” della psicologa e psicoterapeuta Maria Chiara Gritti. L’incontro è dedicato alla Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, tema purtroppo alla ribalta delle cronache quotidiane, e sul quale il Comune di Boltiere sta cercando di porre grande attenzione.

Grande spazio è stato dato anche alle rappresentazioni teatrali. “La Compagnia dei Sogni”, con il patrocinio del Comune organizza 4 incontri teatrali. Rassegna dal titolo “A me mi… il teatro rafforzativo”. Quattro spettacoli da Ottobre a Gennaio, il primo è andato in scena il 26 Ottobre, mentre la seconda data sarà sabato 23 Novembre.

Altri eventi più ludici, ma per i quali già molti boltieresi stanno cercando di accaparrarsi i pochi posti disponibili avranno luogo Sabato 30 Novembre e domenica 15 dicembre. La prima data organizzata presso la biblioteca Anna Frank, vedrà protagonista Miriam Prandi che organizza “L’arte del ricevere e il galateo a tavola”. Verranno spiegati piacevoli suggerimenti e trucchi del caso per stupire i propri ospiti durante cene formali o semplici riunioni di famiglia. Una sorta di comandamenti che vi faranno stupire tutti anche in caso di partecipazione al più famoso programma TV “Cortesie per gli Ospiti”.

Per il periodo delle festività ormai alle porte il primo dicembre sarà la volta dei mercatini di Natale organizzati dalla Consulta della Associazioni e dal Gruppo Artistico Boltierese. Evento durante il quale sarà possibile portare la propria letterina a Babbo Natale.

Il 15 dicembre invece l’iniziativa sarà dedicata ai più piccini con la gita alla famosa grotta di Natale di Ornavasso: come perdere la sfilata di Babbo Natale e delle sue renne?