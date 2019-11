Hashish e cocaina dentro una valigia da viaggio: arrestati padre e figli

Dentro una valigia da viaggio i carabinieri hanno trovato due panette da 100 grammi di hashish, oltre a due dosi di cocaina e materiale vario per il confezionamento: bustine in cellophane, forbici e un coltello. Assieme alla droga hanno anche trovato 2mila euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Tutto sequestrato.

Nella mattinata di venerdì 15 novembre i militari della stazione di Romano di Lombardia hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione domiciliare emesso dalla Procura a carico di tre individui di origine marocchina, indagati per reati in materia di sostanze stupefacenti ad Antegnate.

M.E., il capo famiglia, 58 anni, già pregiudicato per reati specifici, ed i due figli gemelli, E.E. ed S.E. di anni 19, il primo pregiudicato, tutti nullafacenti, sono stati arrestati e temporaneamente ristretti in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo previsto per sabato mattina.