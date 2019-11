Giornata in ricordo delle vittime della strada, a Romano la manifestazione provinciale

Domenica 17 novembre ricorre la giornata mondiale Onu in ricordo delle vittime della strada. L’iniziativa, che si tiene la terza domenica di novembre in tutta Italia a cura dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, quest’anno a livello provinciale si svolgerà a Romano di Lombardia.

Durante la mattinata si potrà visitare una mostra fotografica a tema allestita sul sagrato della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, mentre alle 11 in chiesa verrà celebrata la messa solenne, presieduta da monsignor Paolo Rossi, parroco di Romano e delegato vescovile in ricordo di tutte le vittime della strada.

Alle 12 si proseguirà con il saluto alle autorità intervenute alla sala del consiglio e, a seguire, alle 12.30, con il pranzo conviviale al ristorante Fondazione Rubini.

In occasione dell’evento l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada – sede di Bergamo organizzerà un punto informativo per ricordare le vittime di Bergamo e i loro familiari per sensibilizzare l’intera cittadinanza nei confronti dei temi riguardanti la sicurezza stradale.