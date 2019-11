Una frana di grosse dimensioni ha fatto scivolare a valle la strada che raggiunge la località di Cà Bafeno, in territorio di Val Brembilla.

Dal tardo pomeriggio di venerdì 15 novembre “cinque famiglie sono isolate e non riescono a raggiungere le proprie abitazioni attraverso la strada” fanno sapere dal Comune. Sul posto sono giunti i tecnici per monitorare la situazione, mentre domattina è previsto un sopralluogo per valutare l’entità del danno, che dai primi accertamenti sembra significativo.

Il vicesindaco Gian Battista Carminati ha emesso un’ordinanza urgente per la chiusura alla circolazione della strada, “ravvisando la presenza di numerose fessure nell’asfalto sul lato di valle della carreggiata”.

Le fessure ed il conseguente avvallamento sono piuttosto profonde, a tal punto da non consentire il transito di automezzi.