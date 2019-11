CamminaForesteUrbane 2019: eventi in tutta la Lombardia, anche a Bergamo

Oggi più che mai alberi e foreste sono una componente vitale di comunità sane, vivibili e sostenibili in tutto il mondo: aiutano a definire un senso di identità e ad accrescere il benessere delle persone.

Al Forum Mondiale sulle Foreste Urbane del 2018 a Mantova (www.wfuf2018.com) i leader mondiali hanno lanciato la sfida per aumentare e migliorare il verde urbano delle città perché in grado di rendere più vivibili i luoghi dell’abitare.

In Lombardia, in una trentina di città, si è camminato in vista del Forum per lanciare un appello ai partecipanti: cambiamo la natura delle città!

Un anno dopo, occorre raccogliere la sfida del Forum, città per città. Per questo, in alcune decine di località, dai capoluoghi a centri minori, vengono proposte camminate, sia in boschi urbani già realizzati che in aree per cui è in progettazione la forestazione; le passeggiate, rivolte a tutti i cittadini, saranno accompagnate da spettacoli, letture, performance, messa a dimora di alberi per “cambiare la natura nella città”. Gli eventi si terranno nel periodo tra sabato 16 novembre e domenica 1 dicembre, con attenzione particolare a mercoledì 21, Giornata Nazionale degli Alberi.

“Anche per l’edizione 2019 di Cammina Foreste Urbane abbiamo voluto coinvolgere i territori organizzando decine di eventi in tutta la Lombardia– spiega Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia –. Sono infatti i luoghi più urbanizzati quelli dove è maggiore la voglia di vivere in armonia con l’ambiente naturale e gli alberi rappresentano una componente indispensabile per aumentare la qualità dei territori. Per questo ci rivolgiamo direttamente agli amministratori comunali, perché assumano un impegno concreto a sostenere la forestazione urbana e aumentare le superfici verdi che circondano le nostre città, così indispensabili al mantenimento della bellezza del paesaggio, al sostegno della biodiversità e al contrasto degli effetti negativi dei cambiamenti climatici”.

Durante la semplice escursione – aperta gratuitamente a tutti – saranno raccolte le firme su un appello al Sindaco perché la città aderisca al programma Tree Cities of the World della FAO, impegno a garantire che le foreste e gli alberi urbani siano adeguatamente mantenuti, gestiti in modo sostenibile e debitamente celebrati.

“Ci proponiamo l’obiettivo di coinvolgere in particolare le giovani generazioni attraverso le scuole e il cammino– commenta il presidente ERSAF Alessandro Fede Pelloni – camminare è il mondo migliore e più salutare per osservare, conoscere e apprezzare gli spazi aperti e naturali. In particolare, camminiamo verso il Forum FAO: è una grande occasione sia per conoscere il bosco urbano della propria città che per aderire ai contenuti del Forum, cui i partecipanti manderanno un messaggio coerente con il suo obiettivo: cambiare la natura delle città, grazie agli alberi, far diventare le nostre città dei luoghi più verdi, salutari e felici”.

Tutti i dettagli per le informazioni e le iscrizioni sul sito www.camminaforeste.it

Il calendario delle iniziative:

Bergamo 01-12-19 Parco Ovest (Legambiente Bergamo)

Brescia 16-11-19 Sentieri delle Pozze (Comune di Brescia)

Pavia 16-11-19 Bosco della Sora (Legambiente Pavia “Il Barcè”)

Desio 17-11-19 Aree PLIS Grugnotorto (Legambiente Desio)

Canzo Primalpe 17-11-19 Val Ravella (Legambiente Primalpe)

Cesano Boscone 17-11-19 Bosco Casa dell’Acqua (Legambiente Abete Rosso)

Merone Monguzzo 17-11-19 Bosco della Buerga (Legambiente erbese)

Gallarate 17-11-19 Caiello Parco Ticini (Centro Parco Cascina Montediviso)

Rodano, Settala e Pantigliate 18-11-19 Riserva Naturale Sorgenti della Muzzetta e zona di Conservazione Speciale Rete Natura 2000 (Parco Agricolo Sud Milano)

Pavia 18-11-19 Oasi Lipu Bosco Negri (Lipu)

Milano Boscoincittà 19-11-19 Boscoincittà (Italia Nostra, Milanonordwalk e Prowalking)

Milano Bruzzano 21-11-19 Parco Nord Milano (Parco Nord Milano)

Seveso 23-11-19 Bosco delle Querce (Comune Seveso)

Mantova 23-11-19 Parco Periurbano dei Laghi di Mantova (Comune di Mantova Parco Periurbano dei Laghi di Mantova

Cesano Boscone 24-11-19 Parco Natura (Legambiente Abete Rosso)

Cinisello Balsamo 24-11-19 Bosco Oasi S. Eusebio (Legambiente Cinisello Balsamo)

Castro e Lovere 24-11-19 Colli S. Lorenzo, S. Maurizio e S. Giovanni (Legembiente Alto Sebino)

Sesto San Giovanni 24-11-19 Parco Nord Milano (Parco Nord Milano)

Milano Piazza d’Armi 24-11-19 Bosco Piazza d’Armi (Associazione Parco Piazza d’Armi, Le Giardiniere di Milano)

Usmate Velate 24-11-19 Torrente Molgoretta (Legambiente Gaia)

Como 28-11-19 parco Spina Verde (Legambiente Como)

Seregno 30-11-19 PLIS Brianza Centrale, Parco 2 giugno e Parco Agricolo del Meredo

Bresso 01-12-19 Parco Nord Milano (Parco Nord Milano)

Varese 01-12-19 Mulini di Gurone PLIS Cintura Verde e Valle del Lanza (Legambiente Varese e Malnate)