Bosnia-Italia o “La tenerezza”? La tv del 15 novembre

Per la prima serata in tv, venerdì 15 novembre RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Bosnia e Italia. Penultimo impegno della nazionale italiana per quanto riguarda le qualificazioni alla sedicesima edizione dei Campionati Europei di calcio, che si disputeranno il prossimo anno. Per il Gruppo J, gli Azzurri stasera affrontano in trasferta la Bosnia, nello stadio Bilino Polje di Zenica. L’ultima partita, Italia-Armenia, è in programma lunedì 18 novembre, allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

La classifica del Gruppo J: Italia (già classificata) 24 punti, Finlandia 15, Armenia 10, Bosnia 10, Grecia 8 e Liechtenstein 2.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda il telefilm “The good doctor”, con Freddie Highmore. Andrà in onda l’episodio intitolato “Un difficile distacco”: il dottor Glassman insiste affinchè Shan segua una psicoterapia che lo aiuti a interagire con i colleghi dell’ospedale, ma lui è contrario. Intanto, l’intervento per dividere le due sorelle siamesi va a buon fine, ma in seguito sopraggiungono delle complicazioni che mettono a repentaglio la sopravvivenza di una delle due bambine.

RaiTre alle 21.20 proporrà la visione del film “La tenerezza”, con Elio Germano. Lorenzo, che in passato è stato un famoso avvocato, vive in un bel palazzo antico al centro di Napoli. Dopo qualche infortunio professionale, Lorenzo è caduto in disgrazia e anche la sua vita familiare ne ha risentito, facendogli negare apparentemente senza ragione l’affetto ai figli Saverio ed Elena. Egoista e brusco, compagno solo del nipotino Francesco che sottrae alla scuola per educarlo alla sua maniera, Lorenzo si ritrova a cambiare grazie all’arrivo nell’appartamento di fronte al suo di Fabio e Michela, una giovane coppia con due bambini piccoli che arriva dal Nord. In breve, Lorenzo mette da parte il suo essere scorbutico e diffidente per diventare come uno di famiglia finché una sera succede qualcosa che sconvolgerà l’esistenza di tutti.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la quinta delle sei puntate de “L’isola di Pietro 3”, con Gianni Morandi, Francesco Arca, Francesca Chillemi e Caterina Murino. Proseguono febbrili le ricerche di Irene Manca, che dopo aver rapito la piccola Anna sembra essere scomparsa nel nulla. Mentre Pietro collabora alle indagini, Caterina deve prendere una decisione che riguarda il suo futuro.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

La7 alle 21.15 proporrà una nuova puntata di “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi fra attualità e satira.

Tv8 alle 21.30 riproporrà in chiaro “MasterChef Italia”. Dopo la messa in onda a pagamento su Sky Uno, le puntate vengono riproposte su questo canale. I telespettatori potranno assistere alle sfide dei migliori cuochi amatoriali italiani pronti a tutto pur di contendersi la vittoria finale.

A valutare le loro performance culinarie saranno Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo (che sono stati confermati) e la new entry Giorgio Locatelli.

Su Canale Nove alle 21.25 Maurizio Crozza torna “dal vivo” con “Fratelli di Crozza” fra satira e imitazioni. Oltre ai personaggi storici ce ne saranno di nuovi, fra cui “The New Conte“, il volto del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Beautiful creature – La sedicesima Luna”, con Alden Ehrenreich; su Rai4 alle 21.25 “Trespass”, con Nicolas Cage e Nicole Kidman; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “L’ultimo amore di Casanova”; su La5 alle 21.10 “Something Borrowed – L’amore non ha regole”; su Iris alle 21 “Arma letale”, con Mel Gibson; e su Italia2 alle 21.30 “Hypercube – Cubo 2”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Art night: emergenza arte – I predatori del tempo”. L’arte rubata. Un traffico criminale dalle proporzioni colossali, che è partito dall’Italia ed è arrivato in grandi musei del mondo.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Un destino da smentire” e “Carpe diem”. Nel primo, Joséphine si prende cura di François, un insegnante di quarant’anni tornato a vivere nella città in cui è cresciuto. François è un alcolista e si rende conto che questa è la sua ultima occasione per ritrovare un equilibrio con la moglie e la figlia. Nel secondo, la missione di Joséphine è cercare di aiutare un parrucchiere, i cui affari vanno molto male e che non sa più come fronteggiare i suoi problemi finanziari.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 a replica di “Zelig” e su Real Time alle 21.10 “Bake Off Italia: dolci in forno”.