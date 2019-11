Trussardi sigla un accordo con UBC per le nuove sneakers

Trussardi sceglie UBC- United Brands Company, nota azienda di Quinto Vicentino, leader nel settore delle calzature sportive, per la produzione della nuova collezione di sneakers. La collezione di sneakers, uomo e donna, per la stagione Primavera/Estate 2020 sarà in vendita nelle boutique monomarca, nei migliori multibrand e negozi specializzati a livello internazionale a partire dal prossimo anno.

Paolo Tessarin, presidente e amministratore Delegato di UBC spa, ha così commentato: “Siamo entusiasti di partecipare al nuovo corso di Trussardi. Il team del nostro Centro Design italiano

collaborare a fianco dei designer della Maison per interpretare e tradurre la forte identità del brand e sviluppare delle collezioni di sneakers di elevata distintività”.

Fondata a Bergamo nel 1911 come azienda di guanti, Trussardi si afferma nel corso del tempo come leader nella lavorazione della pelletteria e degli accessori, coniugando qualità dei materiali, avanguardia nel design e ricerca. Oggi Trussardi è conosciuto nel mondo come marchio italiano di lifestyle, sinonimo di eccellenza, tradizione artigianale, eleganza contemporanea. Il Gruppo produce e distribuisce le linee di abbigliamento, accessori, pelletteria Trussardi e Trussardi Jeans, dispone di un ampio portfolio di prodotti di design, mobili per la casa, profumi, occhiali e numerose licenze. Nella sua continua evoluzione, Trussardi è stato uno dei primi brand di moda a operare attivamente nel settore del food attraverso il Café Trussardi e Il Ristorante Trussardi Alla Scala. Il Gruppo è presente in 47 Paesi con una rete distributiva unica e selezionata di oltre 160 negozi monomarca in Italia, Europa e Asia, più di 1.800 punti vendita multimarca, corner, department store e il sito e-commerce Trussardi.com.

UBC-United Brands Company S.p.A. è un Gruppo vicentino specializzato nello sviluppo, produzione e distribuzione di linee di calzature sportive per un portafoglio di brand italiani riconosciuti a livello internazionale, quali Roberto Cavalli Sport, Sergio Tacchini, Gas e Carrera, attraverso un network di 38 Paesi su scala globale.