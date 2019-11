Percassi: “Ibra all’Atalanta? Non possiamo permettercelo”

Dopo l'addio annunciato via social ai Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente sul mercato. "È un grandissimo giocatore ma non possiamo permettercelo, noi siamo dei poveretti..." ha risposto il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi alla domanda di un cronista, a margine dell'inaugurazione dell'Accademia Mino Favini. "Non abbiamo le entrate dei grandi club, pur con risultati miracolosi restiamo una realtà provinciale coi piedi per terra. A certe cifre non possiamo competere".

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019