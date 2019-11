Davvero sono in arrivo piogge, freddo, vento e neve? Vediamo cosa prevede il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Maurizio Sabatino.

ANALISI GENERALE

Deboli ondulazioni del flusso Atlantico, legate alla saccatura polare, genereranno un minimo barico nei bassi strati sul Mediteranneo centro meridionale, responsabile di decisa instabilità tra le due isole maggiori e le coste tirreniche meridionali. Nel corso della giornata la saccatura polare tenderà ad approfondirsi arrivando fin sulle aree meridionali della penisola Iberica, intensificando cosi il flusso sudoccidentale e portando aria fredda sulle regioni nord-occidentali del Paese. Un minimo barico in formazione sul Golfo Ligure contribuirà ad accentuare gli effetti della fenomenologia su il Nord Ovest.

Giovedì 14 novembre 2019

Tempo Previsto: Al mattino il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, estese velature e nuvolosità medio bassa faranno il loro ingresso dai settori occidentali fino a coprire l’intera regione. Rapido aumento della copertura nuvolosa, accompagnata da deboli precipitazioni ad iniziare da Alessandrino fino a Vogherese, in rapida estensione nel corso della prima parte della giornata su Ovest Milanese, Varesotto e Verbano. Deboli e temporanee precipitazioni a carattere nevoso su Prealpi Occidentali, Chiavennasco ed estremo Oltrepò Pavese con quota neve sui 600/800 metri. Molto nuvoloso sui restanti settori. Dal pomeriggio i fenomeni insisteranno su settori occidentali della regione con precipitazioni localmente moderate. Deboli e sporadiche precipitazioni sulle aree centrali. In serata assisteremo ad un generale aumento dell’intensità delle precipitazioni ad iniziare dai settori meridionali. Precipitazioni deboli, localmente moderate su estreme aree orientali.

Temperature: Valori minimi in generale diminuzione, valori compresi tra 4 e 8°C. Valori massimi in diminuzione su settori nord-occidentali, stazionari sui restanti settori. Valori compresi tra 6 e 8°C; Mantovano e Cremasco faranno registrate valori compresi tra 9 e 12°C. Zero termico durante le ore centrali della giornata a 1300 metri.

Venti: Al suolo deboli orientali, tendenti a rinforzare durante le ore pomeridiane con intensità da 40/50 Km/h. A 1500 m: Forti orientali. Intensità da 45/55 Km/h. A 3000 m: Moderati dai quadranti meridionali. Intensità da 35/45 Km/h.

Venerdì 15 novembre 2019

Tempo Previsto: Molto nuvoloso. Moderate precipitazioni al mattino sui settori centro occidentali della regione in rapida estensione su tutta la regione. Possibilità di deboli e sporadiche precipitazioni sui settori orientali. Nel corso della mattinata le precipitazioni si estenderanno a tutta la regione escluso Mantovano, con fenomenologia più consistente su tutto l’arco Alpino e Prealpino. Quota neve al mattino tra 800-1000 metri. Cessazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio ad iniziare dai settori occidentali con prime schiarite su Mantovano e Cremasco.

Temperature: Valori minimi in generale aumento, valori compresi tra 4 e 8°C. Valori massimi in diminuzione. Valori compresi tra 7 e 10°C; Mantovano e Cremasco faranno registrate valori compresi tra 10 e 12°C. Zero termico durante le ore centrali della giornata a 1500 metri.

Venti: Al suolo deboli orientali lungo fascia centrale, tendenti a rinforzare con intensità da 20/30 Km/h; dai quadranti occidentali su settori ad ovest. Tendenza a disporsi dai quadranti occidentali. A 1500 metri: moderati meridionali. Intensità da 35/45 Km/h. A 3000 m: moderati dai quadranti meridionali. Intensità da 40/45 Km/h.

Sabato 16 novembre 2019

Tempo Previsto: Al mattino molto nuvoloso sui settori centro-occidentali con precipitazioni deboli, localmente moderate. Nevose lungo rilievi alpini e prealpini a quote superiori ai 1000 metri. Temporanea cessazione dei fenomeni ad esclusione del Bresciano, Cremonese e Mantovano. Dalla serata molto nuvoloso ovunque con deboli precipitazioni che interesseranno dapprima Oltrepo Pavese, Cremasco e i settori centro-orientali, in estensione a Comasco e Milanese.

Temperature: Valori minimi stazionari, valori compresi tra 5 e 6°C. Valori massimi in aumento. Valori compresi tra 8 e 12°C; Mantovano e Cremasco faranno registrate valori compresi tra 10 e 12°C. Zero termico durante le ore centrali della giornata a 1500 metri.

Venti: Al suolo generalmente deboli variabili. deboli orientali lungo fascia centrale. A 1500 m: deboli meridionali. Intensità da 15/25 Km/h. A 3000 m: deboli dai quadranti meridionali. Intensità da 15/25 Km/h, tendenti a disporsi da Nord-Est.

