Luchsinger: da oltre cinquant’anni l’eccellenza per le misurazioni industriali

Luchsinger è un’azienda a conduzione familiare fondata dall’ingegnere Franco Luchsinger, che si occupa della distribuzione di strumenti di misurazione precisi e di alta qualità.

La mission dell’azienda è riuscire a soddisfare tutte le esigenze di aziende e centri di ricerca, non solo offrendo una vasta gamma di prodotti specifici, ma anche fornendo assistenza certificata nella fase successiva alla vendita e organizzando corsi di specializzazione per tecnici e ingegneri, workshop e seminari sulle possibili applicazioni degli strumenti di misura.

Con 55 anni di attività alle spalle, questa azienda bergamasca è diventata leader nel settore della distribuzione di strumentazione elettronica di misura grazie alla continua ricerca dell’eccellenza. La selezione dei prodotti viene fatta prestando molta attenzione alla qualità dei materiali e scegliendo solo gli strumenti che restituiscono misure davvero accurate con margini di errore quasi pari a zero.

Questo tipo di strumentazione utilizza tecnologie innovative per misurazioni sperimentali utili in moltissimi campi di applicazione che vanno dall’ingegneria civile, a quella aerospaziale, passando per l’industria siderurgica, quella elettronica e tutti quei settori che prevedono l’utilizzo dell’automazione, come i processi produttivi di vetro, automobili e molto altro ancora.

Tra la vasta gamma di sensori di temperatura che sono presenti nel vasto catalogo, troviamo termocamere o camere termiche, che rappresentano uno dei prodotti di punta di Luchsinger. A che cosa servono questi strumenti? Queste telecamere vengono usate in termografia e riescono a rilevare la temperatura emessa dai corpi grazie alla tecnologia ottica ad infrarossi, quindi senza contatto. L’innovazione di questo tipo di misura risiede proprio nel fatto che evitando il contatto con i corpi, si può evitare che lo strumento sia soggetto ad usura o che stia troppo vicino a delle zone pericolose a causa delle elevate temperature.

Un altro prodotto interessante è il termometro infrarossi, che utilizza la stessa tecnologia ottica per evitare il contatto diretto e riuscire comunque a rilevare precisamente le temperature superficiali. Per soddisfare al meglio questa esigenza, Luchsinger ha selezionato diversi modelli che funzionano anche a grandi distanze ed hanno addirittura un display LCD che segnala ogni tipo di allarme.

Tenendo conto dello stesso principio di misurazione della temperatura a distanza, Luchsinger propone anche un altro sensore di temperatura che, in questo caso sfrutta una tecnologia wireless con data logger integrato. Il data logger è uno strumento piccolissimo che permette di immagazzinare oltre un milione di dati e, quello offerto dall’azienda bergamasca, oltre ad essere totalmente impermeabile, ha anche una batteria che può durare fino a sette anni. Tutte queste caratteristiche speciali lo rendono perfetto per la misurazione e lo stoccaggio dei dati da remoto per un lungo periodo, ed è vantaggioso soprattutto se la rilevazione dei dati deve essere fatta frequentemente.

Per quanto riguarda invece i sensori di misura delle dimensioni, Luchsinger si affida ad un’altra eccellenza innovativa, ovvero i micrometri laser o a LED. Proprio grazie a queste tipologie di fasci di luce, è possibile di nuovo offrire alla clientela dei prodotti che riducono al minimo il rischio del danneggiamento dovuto all’usura, infatti questi strumenti di precisione riescono a scansionare gli oggetti e lo spazio tra essi senza alcun tipo di movimento e da una distanza che può arrivare fino a 5 metri.

Per scoprire tutte le informazioni su questi strumenti di misura tecnologici e le loro possibili applicazioni, visita il sito www.luchsinger.it, la cui realizzazione è stata curata dalla web agency di Bergamo Valeo.it