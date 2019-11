Il finale di “Un passo dal cielo 5” o Luciana Littizzetto dalla Carrà? La tv del 14 novembre

Per la prima serata in tv, giovedì 14 novembre su RaiUno alle 21.25 ci sarà la decima e ultima puntata della fiction “Un passo dal cielo 5”, con Daniele Liotti, Rocio Munoz Morales, Pilar Fogliati ed Enrico Ianniello.

Andrà in onda l’episodio intitolato “Il figlio”: le conseguenze di quanto è successo in Germania si fanno inesorabilmente sentire tanto su Francesco quanto su Vincenzo, costringendo entrambi a fare una volta per tutte i conti con quello che è rimasto fin qui in sospeso nelle loro vite. E proprio quando i nodi vengono finalmente al pettine, Francesco, Vincenzo, Emma, Eva, Isabella, Valeria, Klaus e Kroess sono costretti a prendere delle decisioni definitive per quanto riguarda il loro futuro.

RaiTre alle 21.20 trasmetterà la quarta e ultima puntata del talk show “A raccontare comincia tu”. L’ospite di Raffaella Carrà in questa puntata del programma è l’attrice Luciana Littizzetto, che si racconta con la proverbiale ironia che la contraddistingue.

Su Canale5 alle 21.20 verrà proposta la sesta delle nove puntate di “Adrian”. Nel corso di questo programma Adriano Celentano torna a esibirsi dal vivo, riproponendo alcune delle canzoni che lo hanno reso famoso, accompagnato dall’orchestra diretta da Fio Zanotti. A seguire una nuova puntata della serie animata che racconta, nella Milano del 2068, le avventure di Adrian, un orologiaio di via Gluck che ha una storia d’amore con Gilda e lotta per la libertà in una società totalitaria e repressiva.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “PiazzaPulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “The Avengers”; su Italia1 alle 21.20 “The Transporter”; su Tv8 alle 21.30 “Spider-Man”, con Tobey Maguire; su Canale Nove alle 21.25 “Indovina chi”, con Ashton Kutcher; e su Rai4 alle 21.10 “A Lonely place to Die”, con Melissa George.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Ip Man – The legend is Born”, con Yu-Hang To; su La5 alle 21.10 “New York Academy”, con Keenan Kampa; su Iris alle 21 “Il cavaliere pallido”, con Clint Eastwood; e su Italia2 alle 21.30 “End of a Gun”, con Steven Seagal.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena il concerto “Muti prova la ‘Traviata’”. Magistrale retroscena della Traviata di Verdi, un percorso formativo che guida il pubblico al cuore dell’opera italiana. Il programma attraversa in 8 puntate i tre atti dell’opera, concentrandosi sui momenti chiave del dramma, attraverso lo sguardo e l’esperienza di uno dei più grandi direttori d’orchestra del mondo.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Kelly McCreary e Jessica Capshaw. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Quando fa tanto male”, “Indosso il volto del cambiamento, “Una linea sottile sottile” e “Tutto bene mamma, è solo sangue”. Nel primo, Will trascorre la notte da Meredith; quando si sveglia, lei ha una crisi di nervi e lo butta fuori casa. Nel secondo, Arizona e April cercano di aiutare una ragazza di quattordici anni, che vuole nascondere la sua gravidanza alla madre. Nel terzo, Miranda è in conflitto con se stessa a causa dei suoi ruoli di moglie e di capo di Ben. Nel quarto, Penny e Callie si consultano su che cosa fare in merito alla borsa di studio vinta da Penny e all’ipotesi che lei vada via per quasi un anno.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica della fiction “L’isola di Pietro 3”, con Gianni Morandi, Francesco Arca e Francesca Chillemi; e su Real Time alle 21.10 il reality “Tienda: missione bellezza”.