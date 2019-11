Due anni fa un incendio la distrusse: la giostra dei cavalli è tornata a Bergamo

Come una torcia, con fiamme altissime che avevano illuminato la notte del centro di centro: il 22 novembre 2017 la storica giostra dei cavalli di piazza Vittorio Veneto aveva preso improvvisamente fuoco, distrutta in pochi minuti da un incendio che aveva lasciato una ferita profonda.

L’immagine raccapricciante della struttura carbonizzata aveva caratterizzato l’inizio delle festività di quell’anno: la città che si stava preparando alle ricorrenze di Santa Lucia e Natale era stata privata di uno dei simboli più amati del periodo invernale, che ha fatto sognare intere generazioni.

Quella sera sul posto erano arrivate due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo che avevano domato il rogo sotto gli occhi increduli dei passanti.

Lo scorso anno la famiglia Formaggia era tornata a Bergamo, con una giostra trovata in un magazzino in Romagna: l’avevano rimessa a nuovo per non mancare l’appuntamento fisso con la città, una tradizione da 23 anni.

Attesissima, anche per il 2019 la giostra dei cavalli è arrivata puntuale in piazza Vittorio Veneto: dopo le luminarie e qualche addobbo che inizia già a spuntare, ora sì che siamo entrati davvero in clima natalizio.