“Daybreak”: un’insolita post-apocalyptic story

Se amate le citazioni, i giochi di parole e non vi stancano mai quelle battute di humor che tendono al macabro e alla demenzialità, significa che avete bisogno di farvi due risate con questa nuova serie tv statunitense uscita il 24 ottobre 2019 su Netflix.

Questa serie, diretta da Michael Patrick Jann, Brad Peyton e Aron Eli Coleite, tratta uno degli argomenti più usati e quindi più saturi del mondo dell’intrattenimento: l’apocalisse zombie. La trama, dopo tutto, è piuttosto semplice e banale, come lo sono anche i personaggi, che richiamano parecchio delle figure classiche dei film e della vita reale.

Comica, spassosa e letteralmente fuori dalle righe, questa storia propone uno scenario estremamente adolescenziale: saranno proprio i ragazzi del liceo a doversela cavare da soli dopo il fatidico giorno in cui l’esplosione di una bomba nucleare ha trasformato tutti gli adulti in “Ghoulie”, ovvero i classici zombie.

Non vi aspettate il solito scenario alla “World War Z”, perché non starete tutto il tempo in tensione, con la paura che vi salti il cuore in gola da un momento all’altro: i Ghoulie ripetono le ultime parole che hanno detto l’attimo prima dell’esplosione, che li rende veramente esilaranti; la società dei liceali si è divisa in tribù in cui si conservano ancora gruppi come atleti, Nerd e cheerleader. In sostanza il mondo dei giovani non è cambiato di una virgola; e in più, c’è una continua rottura della quarta parete, sostenuta da grafiche speciali che renderanno tutto il video più dinamico, scherzoso e stravagante.

Ovviamente non può mancare la classica storia d’amore come filo di trama, di cui sono protagonisti Josh, il personaggio principale della serie, e la sua ragazza Sam. Se sapete apprezzare la comicità di questo secolo senza farvi impressionare da scene raccapriccianti, vi assicuro puro divertimento.

È una serie tv con una personalità a mio dire poliedrica: è in grado di toccare quasi tutte le sfaccettature della vita adolescenziale, temi profondi, dalle paure più nascoste alle questioni più comuni di tutti i giorni. È l’ideale per chi cerca qualcosa di spassoso ma non vuole abbandonare la qualità di ciò che guarda, dato che le tecniche di ripresa e le immagini sono a dir poco formidabili. Finti Ninja, ragazzi fissati col golf, gruppi alla Mad Max, una folle ragazzina con più confidenza con le bombe al plastico che con le bambole, ragazze acqua e sapone, e squilibrati di ogni genere.

Non lasciatevi intimorire dagli zombie, per una volta saranno l’ultimo dei vostri problemi.