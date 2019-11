Dalla Svezia a Vilminore il macchinario per rifiuti organici

È Vilminore il primo comune della Regione Lombardia a dotarsi di una compositeria di comunità: un macchinario dove conferire i rifiuti organici.

”Il macchinario – spiega Pietro Orrù, primo cittadino del paese della Val di Scalve – è stato posizionato all’interno della nuovissima Perla Ecologica e permetterà alle utenze domestiche, ovvero a tutte le famiglie, e alle utenze non domestiche, come bar e ristoranti, di conferire i propri scarti organici”.

Questo macchinario, prodotto in Svezia, permetterà di abbattere ulteriormente i chili dei rifiuti indifferenziati portando così risparmi economici.

Per far funzionare il nuovo macchinario è necessario caricare dal bocchettone gli scarti di cibo, tranne gusci e ossa; gli scarti verranno poi compostati all’interno dell’attrezzo. Dopo due, massimo tre mesi, si potrà ottenere gratuitamente del terriccio da utilizzare per i propri fiori o per l’orto.

L’innovativa opera è definita dal sindaco del paese come “un regalo di Natale in anticipo”. Il costo del macchinario è stato finanziato dal comune di Vilminore e ammonta a 33mila euro.