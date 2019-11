Calcinate, autoscuola abusiva sotto copertura: multata 22mila euro

“Una vera e propria autoscuola abusiva sotto copertura” la definiscono i Carabinieri della Compagnia di Bergamo, sanzionata per circa 22.500 euro.

Intorno alle 19 di giovedì 14 novembre, i militari della stazione di Calcinate sono intervenuti in un appartamento di via Paolo VI, dove era in atto un corso per il conseguimento della patente di guida finalizzato al superamento dell’esame teorico, gestito dai due coniugi, di 47 e 50 anni, entrambi di origini indiana, con al momento presenti cinque frequentatori, tutti connazionali, intenti a studiare su libri di formazione, con l’ausilio del materiale didattico necessario.

I successivi accertamenti hanno consentito di verificare che i due responsabili, sprovvisti sia dell’autorizzazione che dell’abilitazione per la specifica formazione, nel corso degli ultimi tre mesi hanno gestito circa 60 corsisti, attirati con il passaparola, ciascuno dei quali ha corrisposto un importo che variava dai 500 ai 700 euro.

Per questo i Carabinieri hanno sigillato l’attività illecita e hanno contestato ai due coniugi le sanzioni amministrative per gestione di autoscuola senza presentazione di dichiarazione di inizio attività e per esercizio abusivo dell’attività di autoscuola.