Art Bonus, il concorso che sostiene i restauri: in gara una chiesa di Caravaggio

Presente anche un edificio bergamasco al concorso nazionale Art Bonus, giunto alla sua quarta edizione. Si tratta di un evento a carattere nazionale con lo scopo di tutelare il patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

Tra i 150 progetti scelti quest’anno per partecipare ad Art Bonus ce n’è anche uno “made in Bergamo”: è quello del restauro della Chiesa di San Bernardino a Caravaggio, edificio situato in via Papa Giovanni XXIII, non distante dal più “celebre” Santuario di Santa Maria del Fonte.

Fino al 7 gennaio è possibile votare per il restauro della Chiesa di San Bernardino, sia sul sito di Art Bonus sia sui social (Facebook e Instagram). Vincerà il progetto che avrà ottenuto più voti e il premio consisterà in un riconoscimento simbolico.

Il restauro della Chiesa di San Bernardino è l’unico progetto bergamasco che parteciperà al concorso e uno dei 22 lombardi in gara.

Nelle edizioni precedenti hanno vinto il Palazzo dei Priori di Perugia (2018) e la Sala del Campionario dei Marmi di Carrara (2017).